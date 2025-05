Juve tutto su Tonali | 80 milioni con una sola cessione

Juve su Sandro Tonali. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il club bianconero è pronto ad andare all’assalto dell’ex centrocampista del Milan e attuale punto di forza del Newcastle di Howe, fresco di vittoria della Carabao Cup (ovvero di un titolo nazionale dopo 70 anni) e in piena lotta per un posto in Champions nella prossima stagione. Al momento i bianconeri d’Inghilterra sono terzi con 62 punti, a quattro giornate dalla fine e solo due lunghezze avanti il Nottingham Forest sesto.Per Giuntoli o chi per lui non sarà semplice mettere le mani sul cartellino del classe 2000 di Lodi, nelle ultime settimane tornato sulle prime pagine per la vicenda scommesse. 🔗 Doppia operazione clamorosa del club bianconero: l’ex Milan grazie alla partenza del giocatore più forte. E spunta Antonio ConteAll-insu Sandro. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il club bianconero è pronto ad andare all’assalto dell’ex centrocampista del Milan e attuale punto di forza del Newcastle di Howe, fresco di vittoria della Carabao Cup (ovvero di un titolo nazionale dopo 70 anni) e in piena lotta per un posto in Champions nella prossima stagione. Al momento i bianconeri d’Inghilterra sono terzi con 62 punti, a quattro giornate dalla fine e solo due lunghezze avanti il Nottingham Forest sesto.Per Giuntoli o chi per lui non sarà semplice mettere le mani sul cartellino del classe 2000 di Lodi, nelle ultime settimane tornato sulle prime pagine per la vicenda scommesse. 🔗 Sportface.it

Giuntoli stravolge tutto: la “follia” della Juve con Tonali e Yildiz - I bianconeri rischiano di sacrificare qualche pezzo pregiato nel mercato estivo per raggiungere qualche sogno: cosa può succedere La Juve continua la caccia alla Champions League in una stagione che di sicuro sarà deludente dopo le eliminazioni premature nelle coppe. Il quarto posto è l’obiettivo minimo, bisognerà ripartire dal fallimento dell’operazione Thiago Motta e dalla ricerca – praticamente certa – di un allenatore al posto di Igor Tudor. 🔗calciomercato.it

Tonali Juve tutto tranne che impossibile: nell’affare col Newcastle può rientrare questa contropartita! Ultimissime - di Redazione JuventusNews24Tonali Juve tutto tranne che impossibile: nell’affare col Newcastle può rientrare questa contropartita! Svelata l’ultimissima idea in casa bianconera Nel corso della prossima sessione estiva il calciomercato Juve andrà a caccia anche di un nuovo centrocampista da inserire nel proprio pacchetto di mediani in vista della prossima stagione. Piace moltissimo Sandro Tonali. 🔗juventusnews24.com

Ribaltone Tonali, Milan e Juve avvisate: affare da 80 milioni - Il ritorno in Italia per Sandro Tonali sembra allontanarsi a causa di una super offerta dall’estero Vedere Sandro Tonali brillare così in Inghilterra ci fa rendere conto di quanto talento abbia questo ragazzo. Nato a Lodi, maturato calcisticamente al Brescia prima del grande salto al Milan, sua squadra del cuore sin da bambino, al Newcastle ha trovato la sua isola felice per candidarsi come uno dei centrocampisti più forti d’Europa. 🔗tvplay.it

Tonali, Juve difficile, ecco perchè... - Un "Clasico" di mercato per Sandro Tonali? Con il prezzo del suo cartellino salito a ben 70 milioni di euro, i suoi ammiratori dovranno puntare su di lui se vorranno mettere le ... 🔗tuttojuve.com

From UK - Juve, sfuma Tonali? L'azzurro potrebbe voler restare al Newcastle - Potrebbe sfumare l’approdo in bianconero del centrocampista Sandro Tonali. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il centrocampista ex Milan, nonostante i recenti rumours sul suo ... 🔗tuttojuve.com

Pagina 1 | Giuntoli, basta errori: da cosa dipende la corsa Juve su Ederson e Tonali - Lo United sul brasiliano, anche il Real Madrid sulle tracce dell'azzurro: il punto sulle prossime mosse e il paradosso del mercato bianconero ... 🔗msn.com