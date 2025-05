Juve Stabia autoritaria | archiviata la pratica Catanzaro quinto posto blindato

Juve Stabia accoglie il Catanzaro in un meraviglioso e soleggiato Menti, che abbraccia idealmente le vittime della funivia del Faito; quest’anticipo delle 12.30 è una sorta di antipasto di playoff. I calabresi sono supportati da una cospicua rappresentanza di tifosi.Entrambe le squadre, provengono da due sconfitte cocenti: le vespe, hanno perso 2-0 contro il Sudtirol, mentre la squadra di Caserta ha perso in casa contro il Palermo.Il ritorno alla vittoria della Juve Stabia consente un allungo importantissimo proprio ai danni del Catanzaro e del Palermo: rispettivamente distaccate a 48 punti. I rosanero, ospiteranno il Sudtirol alle 15. Questi tre punti sono arrivati con autorità, e senza mai rischiare. Le parole dure dopo la trasferta di Bolzano, di mister Pagliuca, ha caricato a pallettoni i gialloblù. 🔗 Anteprima24.it - Juve Stabia autoritaria: archiviata la pratica Catanzaro, quinto posto blindato Tempo di lettura: 3 minutidalla redazione,Michele BellameLaaccoglie ilin un meraviglioso e soleggiato Menti, che abbraccia idealmente le vittime della funivia del Faito; quest’anticipo delle 12.30 è una sorta di antipasto di playoff. I calabresi sono supportati da una cospicua rappresentanza di tifosi.Entrambe le squadre, provengono da due sconfitte cocenti: le vespe, hanno perso 2-0 contro il Sudtirol, mentre la squadra di Caserta ha perso in casa contro il Palermo.Il ritorno alla vittoria dellaconsente un allungo importantissimo proprio ai danni dele del Palermo: rispettivamente distaccate a 48 punti. I rosanero, ospiteranno il Sudtirol alle 15. Questi tre punti sono arrivati con autorità, e senza mai rischiare. Le parole dure dopo la trasferta di Bolzano, di mister Pagliuca, ha caricato a pallettoni i gialloblù. 🔗 Anteprima24.it

