Juve Gatti tra infortunio e rinnovo | fissata la data per chiudere | CM IT

rinnovo di contratto: è un momento chiave per Federico Gatti. Fissato l'incontro con la Juventus per chiudere il prolungamento fino al 2030, ma per il ritorno in campo servirà ancora del tempoUno dei capisaldi della stagione della Vecchia Signora è stato senza dubbio Federico Gatti, che ha collezionato ben 40 presenze prima di essere costretto allo stop per infortunio. Frattura composta alla diafisi del perone, non proprio una passeggiata di saluta per il difensore di Rivoli.Gatti-Juventus, questa volta è rinnovo: settimana prossima l'incontro – Calciomercato.it (LaPresse)Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, Gatti sente ancora dolore, non riesce a camminare bene e tantomeno a caricare del peso. Insomma, sicuramente non ci sarà contro il Bologna e nemmeno per la trasferta di Roma contro la Lazio filtra ottimismo.

Infortunio Gatti, difensore ancora fermo ai box: quando è fissato il rientro del centrale della Juve. La possibile data - di Redazione JuventusNews24Infortunio Gatti, il difensore bianconero ancora fermo ai box: quando è fissato il rientro del giocatore di proprietà della Juve. Ecco la possibile data La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha dedicato uno spazio anche ai calciatori della Juve attualmente infortunati e fermi ai box proprio nel momento cruciale della stagione. Tra questi c’è anche Federico Gatti. Il difensore che si è infortunato nel match col Genoa e ha già saltato la trasferta di Roma chiaramente non sarà a disposizione nemmeno per il Lecce. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Gatti: recupera o no per Juve Atalanta? Ultimissime novità sul difensore dopo l’allenamento odierno, cosa è successo alla Continassa - di Marco BaridonInfortunio Gatti: ecco le ultime novità sul difensore dopo l’allenamento odierno. Cosa è successo alla Continassa a due giorni da Juve Atalanta C’era grande curiosità attorno a Federico Gatti quest’oggi per conoscere le sue condizioni dopo che, nell’allenamento di ieri, il difensore bianconero ha lavorato a parte per via di un leggero affaticamento. Come appreso da Juventusnews24, anche oggi Gatti ha svolto un lavoro differenziato e resta dunque in dubbio per la sfida di domenica all’Allianz Stadium contro l’Atalanta. 🔗juventusnews24.com

Gatti Juve, il centrale non è incedibile: obiettivo rinnovo, ma verranno prese in considerazione queste offerte. Ultime - di Redazione JuventusNews24Gatti Juve, il centrale non è incedibile: obiettivo rinnovo, ma verranno prese in considerazione queste offerte nel corso della prossima estate. Ultime Arrivano aggiornamenti molto importanti su Federico Gatti, difensore della Juve per cui ormai da diverso tempo si sta lavorando in ottica rinnovo. L’obiettivo è quello di prolungare l’attuale accordo fino al 2029 e andare avanti insieme. 🔗juventusnews24.com

Rinnovo Gatti Juve, è fatta per la firma del difensore bianconero! Durata contratto e cifre: tutti i dettagli sul prolungamento - Rinnovo Gatti Juve, accordo totale tra le parti: tutti i dettagli sulla firma imminente del difensore bianconero Come confermato da Matteo Moretto di Relevo e da Fabrizio Romano, Federico Gatti rinnov ... 🔗juventusnews24.com

Juventus, rinnovo Gatti: vicini alla firma, adeguamento di un milione e mezzo di euro - Gatti, trovato l’accordo con la Juventus! Stipendio e nuova scadenza, i dettagli del nuovo contratto che firmerà a breve ... 🔗sportpaper.it

Juventus, Gatti rinnova e raddoppia l'ingaggio: le cifre. Nessuno come lui in rosa per la durata del contratto - Prima è toccato ad Arek Milik, poi sarà il turno di Federico Gatti; la Juventus ha iniziato il giro dei rinnovi e dopo quello per l'attaccante polacco, fatto principalmente per ragioni di bilancio, il ... 🔗msn.com