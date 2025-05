Jurassic World | La Rinascita | Empire dedica al film la nuova cover

Empire Magazine ha pubblicato in queste ore la copertina del nuovo numero dedicata a Jurassic World: La Rinascita.La celebre saga Jurassic Park è pronta per tornare a ruggire nelle sale di tutto il mondo, e Empire Magazine ha pensato bene di offrire ai propri lettori una gustosa anticipazione del film che avvierà una nuova trilogia. La rivista ha dedicato a Jurassic World: La Rinascita (Jurassic World Rebirth in originale) la copertina ufficiale, quella destinata agli abbonati, ma anche una serie di interviste esclusive al cast, ed altre interessanti curiosità.In particolare la copertina destinata agli abbonati offre un nuovo sguardo al misterioso e letale Distortus Rex, uno dei dinosauri nati dai terribili esperimenti al centro della trama del nuovo film.Jurassic World: La Rinascita Copertine EmpireJurassic World: La Rinascita Cosa SappiamoUna nuova era è alle porte. 🔗 Universalmovies.it - Jurassic World: La Rinascita | Empire dedica al film la nuova cover La rivistaMagazine ha pubblicato in queste ore la copertina del nuovo numerota a: La.La celebre sagaPark è pronta per tornare a ruggire nelle sale di tutto il mondo, eMagazine ha pensato bene di offrire ai propri lettori una gustosa anticipazione delche avvierà unatrilogia. La rivista hato a: LaRebirth in originale) la copertina ufficiale, quella destinata agli abbonati, ma anche una serie di interviste esclusive al cast, ed altre interessanti curiosità.In particolare la copertina destinata agli abbonati offre un nuovo sguardo al misterioso e letale Distortus Rex, uno dei dinosauri nati dai terribili esperimenti al centro della trama del nuovo: LaCopertine: LaCosa SappiamoUnaera è alle porte. 🔗 Universalmovies.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Jurassic World: La Rinascita | Lo Spot Super Bowl in italiano - A distanza di una settimana dal lancio della versione originale, lo spot Super Bowl di Jurassic World: La Rinascita è arrivato anche in italiano. Il nuovo film della celebre saga, come oramai noto da tempo, sarà ambientato cinque anni dopo gli eventi narrati in Jurassic World: Il Dominio, e presenterà al pubblico nuovi dinosauri minacciosi, ed un pacchetto di attori nuovo di zecca capitanato da Scarlett Johansson e Mahershala Ali . 🔗universalmovies.it

Jurassic World – La Rinascita, la descrizione delle scene mostrate al CinemaCon 2025: “Noi non dovremmo essere qui” - L’attesissimo Jurassic World – Rinascita l’ha fatta da padrone a Vegas, aprendo in grande stile il panel Universal del CinemaCon 2025, con una serie di sequenze mostrate in esclusiva ai presenti che promettono di riportare l’orrore e l’adrenalina della saga ai massimi livelli. Il filmato mostrato al CinemaCon inizia con un’inquietante scena all’interno di un laboratorio sterile, simile a quelli ‘lattei’ di 2001: Odissea nello spazio. 🔗cinemaserietv.it

Da Jurassic World - La rinascita a The Smashing Machine: i film girati su pellicola in arrivo al cinema - Vezzo démodé o precisa scelta stilistica? Non sta a noi stabilirlo, ma di sicuro nel 2025 ci sono svariati film in uscita che sono stati girati su pellicola. Anche se il digitale la fa ormai da padrone a Hollywood, come noto alcuni registi lottano ancora strenuamente per l'utilizzo della pellicola e si rifiutano di cedere alle "lusinghe" di un modo di fare cinema così diverso dal passato. Anche se, tecnicamente, i cinema dotati di proiettori appositi sono sempre di meno, tanto in America quando altrove. 🔗movieplayer.it

Su questo argomento da altre fonti

Jurassic World: La Rinascita | La cover del numero di Empire; Jurassic World – La Rinascita: trailer italiano e tutto quello che c’è da sapere sul sequel reboot con Scarlett Johansson; Jurassic World Rebirth aprirà un nuovo capitolo nella linea temporale della saga; Road House | Guy Ritchie scelto per la regia del sequel. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Jurassic World: La Rinascita | Empire dedica al film la nuova cover - La rivista Empire Magazine ha pubblicato in queste ore la copertina del nuovo numero dedicata a Jurassic World: La Rinascita. 🔗universalmovies.it

Jurassic World: La Rinascita, trapelata la durata del film? Leak anticipa il minutaggio - Dopo l'annuncio del nuovo compositore di Jurassic World: La Rinascita, continuano ad emergere indiscrezioni sulla possibile durata del nuovo attesissimo film della saga in arrivo il prossimo 2 luglio ... 🔗cinema.everyeye.it

Jurassic World - La rinascita, svelata la durata del film con Scarlett Johansson e Jonathan Bailey? - Il sito di AMC Theaters ha pubblicato online la durata dell'atteso film Jurassic World - La rinascita, in arrivo nelle sale di tutto il mondo in estate. 🔗msn.com