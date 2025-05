Julio Cesar loda Inzaghi dopo Barcellona Inter | L’ha preparata bene ma c’è un gusto amaro in questo pareggio Sommer? Poteva fare meglio in quel gol

Inter, Julio Cesar, ha commentato così il pareggio dei nerazzurri nella semifinale d'andata di Champions contro il Barcellona

Intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video da bordocampo dello stadio Olimpico Lluis Companys, Julio Cesar ha commentato così il pareggio per 3 a 3 tra Barcellona e Inter nella semifinale d'andata di Champions League. Questa l'analisi dell'ex portiere nerazzurro anche sui possibili errori commessi da Yann Sommer nei gol realizzati dai catalani. Il brasiliano ha anche elogiato Inzaghi per come ha preparato la gara.

L'ANALISI SU Barcellona Inter – «Si soffre dietro, Inzaghi L'ha preparata bene. L'Inter ha fatto un bellissimo lavoro ma con un gusto amaro, quando vai 2-0 fuori casa a Barcellona e ti fai pareggiare. Poteva fare un po' meglio».

