Julio Cesar | Inter favorita sul Barcellona Solo un rammarico

Julio Cesar si è espresso al termine di Barcellona-Inter, match terminato con il punteggio di 3-3. Di seguito le sue parole.IL RAGIONAMENTO – Julio Cesar ha così parlato a Prime Video nel post-partita di Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League che si è conclusa 3-3: «Si soffre dietro, quando giochi come fa il Barcellona. Penso che l’Inter abbia preparato bene la partita, giocando benissimo. Resta Solo un po’ l’amaro della mancata vittoria dopo il 2-0 finale, perché l’Inter avrebbe potuto fare qualcosa in più quando si trovava sul doppio vantaggio. Le ultime sconfitte non devono far cambiare idea sulla stagione dell’Inter, sicuramente non alterata da queste. Sommer bene, avrebbe potuto fare meglio Solo sul terzo gol del Barcellona. Il tiro era parabile, avrebbe dovuto saltare prima. 🔗 Inter-news.it - Julio Cesar: «Inter favorita sul Barcellona. Solo un rammarico» si è espresso al termine di, match terminato con il punteggio di 3-3. Di seguito le sue parole.IL RAGIONAMENTO –ha così parlato a Prime Video nel post-partita di, andata delle semifinali di Champions League che si è conclusa 3-3: «Si soffre dietro, quando giochi come fa il. Penso che l’abbia preparato bene la partita, giocando benissimo. Restaun po’ l’amaro della mancata vittoria dopo il 2-0 finale, perché l’avrebbe potuto fare qualcosa in più quando si trovava sul doppio vantaggio. Le ultime sconfitte non devono far cambiare idea sulla stagione dell’, sicuramente non alterata da queste. Sommer bene, avrebbe potuto fare megliosul terzo gol del. Il tiro era parabile, avrebbe dovuto saltare prima. 🔗 Inter-news.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter, Julio Cesar a GOAL: "Triplete? Si può! Thiago Motta? Non me lo immaginavo allenatore. Era uno di poche parole" - Julio Cesar è tornato in Italia in occasione del Trophy Tour che ha portato la coppa del Mondiale per Club FIFA 2025 a Milano. L`ex portiere... 🔗calciomercato.com

Calligaris esulta dopo Inter Primavera Lille: «Vogliamo arrivare fino in fondo. Le mie parate come quelle di Julio Cesar? Vi dico questo» - di RedazioneIl portiere dell’Inter Primavera, Alessandro Calligaris, ha voluto dire la sua dopo il successo contro il Lille in Youth League Intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti al Konami Youth Development Centre al termine di Inter Primavera Lille, l’estremo difensore dei nerazzurri, Alessandro Calligaris, si è espresso così commentando la super vittoria ottenuta dalla squadra, che ha strappato così il pass per gli Ottavi di Finale di Youth League. 🔗internews24.com

Inter, Julio Cesar a Goal: "Triplete? Si può! Thiago Motta? Non me lo immaginavo allenatore. Era uno di poche parole" - Julio Cesar è tornato in Italia in occasione del Trophy Tour che ha portato la coppa del Mondiale per Club FIFA 2025 a Milano. L`ex portiere... 🔗calciomercato.com

Cosa riportano altre fonti

Julio Cesar: Io, Mou, il Gladiatore e Sommer che è come me. Inter, puoi fare un altro Triplete; Jonathan Lee Klinsmann: Da bambino vedevo Inter-Samp in tv, volevo l'Italia. Con mio padre...; Julio Cesar: Quest'Inter ha carattere, con il Real senza paura; Esclusiva Júlio César | Dal patto con Mou alla favola nerazzurra: Ma al Flamengo ero felice - VIDEO. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Julio Cesar: «Inter in difficoltà? Mi ricordo quella nostra partita a Firenze. Ecco cosa accadde» - Julio Cesar è sicuro, ecco cosa ha detto l’ex Inter sulla partita col Barcellona, riferimento ad un match che lo vide protagonista coi nerazzurri Julio Cesar, ex portiere dell’Inter e protagonista di ... 🔗informazione.it

Julio Cesar: "Oggi è impossibile non pensare alla gara del 2010. Inter forte e matura, arriva pronta a Barcellona" - "Oggi è impossibile non pensare alla gara del 2010, noi siamo stati meravigliosi, Siamo entrati nella storia, rendendo felice la famiglia Inter: è stato un regalo per tutti ... 🔗msn.com

Inter avanti in Champions! Julio Cesar: "Brava a reagire". Toni: "Lautaro non ha perso un pallone" - Impresa dell'Inter, che pareggia 2-2 con il Bayern Monaco nel quarto di ritorno di Champions League e grazie alla vittoria dell'andata vola. 🔗tuttomercatoweb.com