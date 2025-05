Judo il Grand Slam sbarca a Dushanbe | c’è Vincenzo Pelligra

Judo internazionale riparte dopo la conclusione dei vari Campionati Continentali, tra cui gli Europei in cui l'Italia è stata Grandissima protagonista. Sarà Dushanbe (Tajikistan) a ospitare uno tappa del Grand Slam, che andrà in scena nel weekend del 2-4 maggio. Si tratta di un appuntamento di avvicinamento ai Mondiali, che si disputeranno a metà giugno in quel di Budapest.All'evento prenderà parte soltanto un atleta, che salirà sul tatami nella giornata di sabato 3 maggio: Vincenzo Pelligra, tesserato per le Fiamme Azzurre, sarà impegnato nella categoria di peso fino a 81 kg. Per rivedere all'opera gli altri azzurri che hanno brillato a Podgorica bisognerà aspetterà il Grand Slam di Astana (9-11 maggio).

Judo, russi e cinesi grandi protagonisti nell'ultima giornata del Grand Slam di Tashkent - È andata ufficialmente in archivio anche l'ultima giornata del Grand Slam di Tashkent 2025, terzo appuntamento stagionale del World Tour di judo. Sui tatami della capitale uzbeka sono andate in scena oggi le categorie pesanti: -90, -100, +100 kg uomini e -78, +78 kg donne. Non erano presenti atleti italiani, con la delegazione azzurra che era rappresentata questo weekend dal solo Vincenzo Pelligra (81 kg).

Judo, Grand Slam di Tbilisi: Valeriani da bronzo nei 73 kg - Leonardo Valeriani conquista la medaglia di bronzo nel Grand Slam di judo in scena a Tbilisi, in Georgia. L'azzurro, in gara nei 73 kg, ha iniziato il proprio percorso sul tatami battendo il bahamense Andrew Munnings per ippon. Poco dopo, Valeriani ha vinto contro lo statunitense Jack Yonezuka per yuko, per poi fermarsi in semifinale contro il magiaro Daniel Szegedi. Dirottato ai ripescaggi, il judoka italiano ha superato il padrone di casa Mikheili Bakhbakhashvili per ippon.

Judo, Grand Slam Baku: Stangherlin quinta nei 70kg - Giorgia Stangherlin chiude al quinto posto nei 70 kg a Baku, tappa del Grand Slam di Judo 2025. Dalla sua parte di tabellone l'azzurra ha sconfitto prima la turca Fidan Ogel e poi l'australiana Aoife Coughlan. In semifinale è arrivata la delusione contro la rumena Serafima Moscalu, che si è imposta grazie a un ippon. Nella finale per la medaglia di bronzo Tangherlin non è riuscita a spuntarla sulla giapponese Shiho Tanaka.

