Jonathan Ciabuschi | il cuore di Ascoli nel calcio moderno

Jonathan Ciabuschi cuore di Ascoli. La vita a volte ti può regalare momenti che invece possono rivelarsi irraggiungibili per molti altri. La storia del 27enne ascolano è un romanzo di passione e romanticismo che oggi si fa sempre più fatica a trovare in un mondo del calcio sempre più dettato da soldi e interessi. I veri valori come quelli legati alla maglia, al senso di appartenenza, alla fede e soprattutto all'amore sconfinato nei confronti della squadra della propria città trovano sempre meno spazio. E proprio per questo motivo quando questi fattori tornano prepotentemente a ricordare che questo è e resterà sempre lo sport del popolo, non dei potenti, ciò che si manifesta diventa pura poesia. Dagli spalti al campo di gara spesso la distanza appare ravvicinata, ma tra i gradoni e il rettangolo verde ci passa un mondo.

Jonathan Ciabuschi: il cuore di Ascoli nel calcio moderno - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

In vista del derby. Ciabuschi e l’addio a sorpresa. L’Atletico Ascoli studia il futuro - La notizia del trasferimento dell’attaccante Jonathan Ciabuschi all’Ascoli Calcio, è arrivata nella mattinata di ieri decisamente a sorpresa nell’ambiente Atletico Ascoli. Un’operazione ... 🔗msn.com