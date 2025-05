John Cena tra film Wrestling e amore dei tifosi | poi la disgrazia improvvisa | Costretto ad operarsi

John Cena, tra film, Wrestling e amore dei tifosi: poi la disgrazia improvvisa Costretto ad operarsi

Una leggenda mondiale tra ring e cinema, ma anche un uomo che ha dovuto affrontare una sfida personale inaspettata.

John Cena è da oltre vent'anni uno dei volti più riconoscibili dell'intrattenimento sportivo e non solo. Dalla WWE a Hollywood, il campione originario di West Newbury ha costruito un impero fondato su carisma, dedizione e forza di volontà. Amato, acclamato, discusso: Cena ha fatto breccia nei cuori dei fan di tutto il mondo con la sua iconica frase "You can't see me", trasformandola in un marchio globale.

Il suo impatto sulla WWE è ineguagliabile. Dopo aver iniziato nel 1999 nella Ultimate Pro Wrestling, Cena debutta nel main roster della WWE nel 2002. Da lì, la sua ascesa è inarrestabile: 17 titoli mondiali, record assoluto superando anche il leggendario Ric Flair.

