Joao Felix | Milan? Quando è arrivata l’offerta ho detto a Mendes che …

Joao Felix è arrivato al Milan in prestito secco dal Chelsea nell'ultimo calciomercato invernale: il retroscena del suo approdo in rossonero 🔗 Pianetamilan.it - Joao Felix: “Milan? Quando è arrivata l’offerta ho detto a Mendes che …” è arrivato alin prestito secco dal Chelsea nell'ultimo calciomercato invernale: il retroscena del suo approdo in rossonero 🔗 Pianetamilan.it

Calciomercato Milan, ritorno al futuro per Joao Felix? L’indiscrezione - Joao Felix non rimarrà al Milan: nel prossimo calciomercato estivo farà ritorno al Chelsea per fine prestito. Ma ripartirà subito dopo 🔗pianetamilan.it

Addio al Milan, Joao Felix può tornare a casa: il Benfica ci pensa per il Mondiale per Club - L`avventura al Milan non è andata secondo le aspettative e per Joao Felix ora spunta una nuova ipotesi: tornare a casa, tornare al Benfica.... 🔗calciomercato.com

LIVE Feyenoord-Milan, Champions League 2025 in DIRETTA: Pulisic, Joao Felix, Leao e Gimenez partono titolari! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.57 Ecco le formazioni ufficiali: FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Timber; Paixao, Ueda, Moussa. All. Bosschaart MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao 19.56 Buonasera e benvenuti alla diretta di Feyenoord-Milan. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Feyenoord-Milan, Champions League calcio in DIRETTA, Gimenez parte titolare. 🔗oasport.it

Milan, Joao Felix: "Quarto posto difficile da raggiungere. Sogno la Coppa" - Il trequartista del Milan si racconta a 'La Gazzetta dello Sport': "Il quarto posto è difficile da raggiungere ma questo club deve giocare in Europa. Coppa Italia? Dovremo prepararci bene e arrivare ... 🔗sport.sky.it

Joao Felix lancia il Milan: «Vogliamo vincere la Coppa Italia e finire bene la stagione. Vi racconto le emozioni del mio arrivo in rossonero» - Joao Felix, calciatore del Milan, ha parlato del finale di stagione del club rossonero: l’obiettivo è vincere la Coppa Italia Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Joao Felix, arrivato nel calciome ... 🔗calcionews24.com

Milan, João Félix: “Quarto posto difficile da raggiungere. Dobbiamo vincere la Coppa Italia” - Dal suo arrivo al Milan fino al futuro: le parole di João Félix, attaccante portoghese arrivato nel mercato di gennaio ... 🔗gianlucadimarzio.com