Joao Felix lancia il Milan | Vogliamo vincere la Coppa Italia e finire bene la stagione Vi racconto le emozioni del mio arrivo in rossonero

Joao Felix, calciatore del Milan, ha parlato del finale di stagione del club rossonero: l’obiettivo è vincere la Coppa Italia Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Joao Felix, arrivato nel calciomercato Milan di gennaio, ha dichiarato: arrivo AL Milan – «Ero molto felice di aver debuttato con una rete a San Siro, di fronte ai nostri . 🔗 Calcionews24.com - Joao Felix lancia il Milan: «Vogliamo vincere la Coppa Italia e finire bene la stagione. Vi racconto le emozioni del mio arrivo in rossonero» , calciatore del, ha parlato del finale didel club: l’obiettivo èlaIntervistato dalla Gazzetta dello Sport,, arrivato nel calciomercatodi gennaio, ha dichiarato:AL– «Ero molto felice di aver debuttato con una rete a San Siro, di fronte ai nostri . 🔗 Calcionews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Milan, Ordine lancia l’allarme verso il Feyenoord. La chiave Joao Felix e Conceicao… - Franco Ordine, giornalista che spesso parla dei rossoneri, ha detto la sua su Milan-Verona 1-0. Ecco il suo parere su Joao Felix e non solo 🔗pianetamilan.it

Calciomercato Milan, ritorno al futuro per Joao Felix? L’indiscrezione - Joao Felix non rimarrà al Milan: nel prossimo calciomercato estivo farà ritorno al Chelsea per fine prestito. Ma ripartirà subito dopo 🔗pianetamilan.it

Addio al Milan, Joao Felix può tornare a casa: il Benfica ci pensa per il Mondiale per Club - L`avventura al Milan non è andata secondo le aspettative e per Joao Felix ora spunta una nuova ipotesi: tornare a casa, tornare al Benfica.... 🔗calciomercato.com

Cosa riportano altre fonti

Milan, problema alla caviglia per Leao: Conceicao lancia Joao Felix titolare, ballottaggio Abraham-Gimenez; LIVE MN - Milan-Atalanta (0-1): ennesima sconfitta con una big. Non ci resta che la Coppa Italia; Milan, quattro titolari rischiano il posto col Lecce: Conceiçao fa le prove e lancia Sottil e Bondo; Milan, Ordine lancia l’allarme verso il Feyenoord. La chiave Joao Felix e Conceicao…. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan, Joao Felix: "Quarto posto difficile da raggiungere. Sogno la Coppa" - Il trequartista del Milan si racconta a 'La Gazzetta dello Sport': "Il quarto posto è difficile da raggiungere ma questo club deve giocare in Europa. Coppa Italia? Dovremo prepararci bene e arrivare ... 🔗sport.sky.it

Milan, João Félix: “Quarto posto difficile da raggiungere. Dobbiamo vincere la Coppa Italia” - Dal suo arrivo al Milan fino al futuro: le parole di João Félix, attaccante portoghese arrivato nel mercato di gennaio ... 🔗gianlucadimarzio.com

Joao Felix: “Vogliamo vincere la Coppa Italia, Kakà il mio modello” - Joao Felix ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato della sua esperienza al Milan, dall'arrivo all'attualità ... 🔗msn.com