Joao Felix | Ecco come ho conosciuto Leao Theo Hernandez sta bene al Milan

Joao Felix, attaccante del Milan, ha parlato dei rossoneri e non solo. Parole su Leao, Theo Hernandez e la Coppa Italia. Ecco le sue parole 🔗 Pianetamilan.it - Joao Felix: “Ecco come ho conosciuto Leao. Theo Hernandez sta bene al Milan” , attaccante del, ha parlato dei rossoneri e non solo. Parole sue la Coppa Italia.le sue parole 🔗 Pianetamilan.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, Walker rivela: “Leao fantastico. Ecco cos’ho detto davvero a Joao Felix” - Kyle Walker, calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla conversazione avvenuta con Joao Felix 🔗pianetamilan.it

Calciomercato Milan, Joao Felix non convince: ecco la verità sul riscatto - Nelle ultime ore sono giunte delle importanti novità in merito al possibile riscatto da parte del Milan di Joao Felix dal Chelsea 🔗pianetamilan.it

Joao Felix, ecco dove andrà il portoghese dopo la fine del prestito - Joao Felix non farà parte del futuro del Milan. L’attaccante, arrivato a gennaio in prestito dal Chelsea per una cifra di circa due milioni, non sarà riscattato al termine della stagione. Il rendimento offerto in maglia rossonera non ha convinto la dirigenza, che ha già deciso di non puntare su L'articolo Joao Felix, ecco dove andrà il portoghese dopo la fine del prestito proviene da Il Primato Nazionale. 🔗ilprimatonazionale.it

Ne parlano su altre fonti

Joao Felix: “Ecco come ho conosciuto Leao. Theo Hernandez sta bene al Milan”; Milan, Joao Felix: “Kaká il mio modello. Ecco cosa vorrei rubargli”; Joao Felix fa felice il Milan: “No all’Inter. Ecco cosa ho detto a Conceicao”. Ibra contr...; Milan, Conceicao spiega errori di Joao Felix, smentisce Leao e rivela la sua angoscia: retroscena su Pulisic. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Joao Felix prova a tenersi stretto il Milan: “Ho detto al mio agente..” - Joao Felix, trequartista del Milan e del Portogallo, ha rilasciato un'intervista nella quale ha parlato di un colloquio con l'agente ... 🔗europacalcio.it

MILAN - Joao Felix: "E’ difficile dire no a questo club, è una maglia diversa dalle altre” - L’attaccante del Milan, Joao Felix, ha parlato alla Gazzetta dello Sport sulle sue impressioni con i rossoneri. Queste le sue parole: “Ero molto felice di aver debuttato con una rete a San Siro, di fr ... 🔗napolimagazine.com

Joao Felix lancia il Milan: «Vogliamo vincere la Coppa Italia e finire bene la stagione. Vi racconto le emozioni del mio arrivo in rossonero» - Joao Felix, calciatore del Milan, ha parlato del finale di stagione del club rossonero: l’obiettivo è vincere la Coppa Italia Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Joao Felix, arrivato nel calciome ... 🔗calcionews24.com