Joao Felix | Al Milan non puoi dire no Idolo Kaká Spero che … | VIDEO

Joao Felix, fantasista del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' a margine di un evento organizzato a Milano. Il VIDEODal sogno di giocare nel Milan, all'Idolo Ricardo Kakà, passando per l'obiettivo Coppa Italia. A margine dell'evento organizzato a Milano da 'The Pitch - Football Store' e da 'Mizuno', di cui il fantasista portoghese classe 1999 è Global Ambassador, Joao Felix si racconta, svelando un retroscena sulla trattativa che lo ha portato a vestire la maglia rossonera e mandando una sorta di invito all'ex stella brasiliana. Guarda il VIDEO 🔗Pianetamilan.it Pianetamilan.it - Joao Felix: “Al Milan non puoi dire no. Idolo Kaká. Spero che …” | VIDEO , fantasista del, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' a margine di un evento organizzato ao. IlDal sogno di giocare nel, all'Ricardo Kakà, passando per l'obiettivo Coppa Italia. A margine dell'evento organizzato ao da 'The Pitch - Football Store' e da 'Mizuno', di cui il fantasista portoghese classe 1999 è Global Ambassador,si racconta, svelando un retroscena sulla trattativa che lo ha portato a vestire la maglia rossonera e mandando una sorta di invito all'ex stella brasiliana. Guarda il

