Jesi Nuovo campo da pickleball al Circolo Cittadino

campo certificato Ftp di Jesi e Vallesina, inaugurazione domenica 4 maggio ore 15Jesi, 30 aprile 2025 – Nuovo campo da pickleball a Jesi nella struttura del Circolo Cittadino gestita dal Tennis Club e da Alessandro Carbonari.Domenica prossima 4 maggio la ‘prima’ con il Nuovo campo, unico certificato Ftp a Jesi e Vallesina, a partire dalle ore 15.Negli Usa questo sport è molto popolare mentre in Italia è ancora una nicchia ma la domanda è alta ed è facile prevedere un interesse e partercipazione diffusa. Per domenica 4 maggio non serve prenotare: tutto sarà fornito dal TennisClub – racchette e palline – con la presenza dei maestri pronti a spiegare le regole e le basi di questo sport.Aperto anche il bar e sarà l’occasione perfetta per scoprire uno sport adatto a tutti ma anche per toccare con mano tutta la struttura sportiva dell’impianto Jesino sito in via del Molino. 🔗 Unicocertificato Ftp die Vallesina, inaugurazione domenica 4 maggio ore 15, 30 aprile 2025 –danella struttura delgestita dal Tennis Club e da Alessandro Carbonari.Domenica prossima 4 maggio la ‘prima’ con il, unico certificato Ftp ae Vallesina, a partire dalle ore 15.Negli Usa questo sport è molto popolare mentre in Italia è ancora una nicchia ma la domanda è alta ed è facile prevedere un interesse e partercipazione diffusa. Per domenica 4 maggio non serve prenotare: tutto sarà fornito dal TennisClub – racchette e palline – con la presenza dei maestri pronti a spiegare le regole e le basi di questo sport.Aperto anche il bar e sarà l’occasione perfetta per scoprire uno sport adatto a tutti ma anche per toccare con mano tutta la struttura sportiva dell’impiantono sito in via del Molino. 🔗 .com

