Jesi Judo Samurai terzo posto di squadra ai campionati nazionali Uisp

Jesi, 1 maggio 2025 – La Judo Samurai Jesi ha ottenuto il 3° posto come Società Sportiva ai campionati nazionali Uisp su 72 Società Sportive partecipanti. Un buon piazzamento della società Jesina, considerando gli oltre 600 atleti partecipanti al Palasport di Riccione. Un buon risultato, non ottimale, ma che premette buoni sviluppi per il Judo Jesino.Dei 28 atleti impegnati in queste finali nazionali, sono arrivati al primo posto nelle rispettive categorie di peso Carosi Giacomo, Mariotti Nicolò, Cesaroni Sofia, Mtiraoui Dhia, Lammoglia Olimpia e Coppari Elia; al secondo posto Ntipadem Alex, Ciccarelli Andrea, Strappa Michele; il terzo gradino del podio è stato raggiunto da Coppari Gianmarco, Rossini Michele, Dolcimele Elena, Dottori Edoardo, Dellabella Mattia, Grilli Matteo, Pasquinelli Alessio, Fava Sofia e Pasquinelli Nicolas.

