Jeremy Renner svela perché ha rifiutato Hawkeye 2 | Mi hanno offerto metà salario

Jeremy Renner ha raccontato il motivo per cui ha rifiutato l'offerta economica che gli era stata proposta per realizzare la stagione 2 della serie Hawkeye. Jeremy Renner ha svelato il motivo per cui ha rifiutato la proposta di girare Hawkeye 2. L'attore, intervistato da High Performance, ha infatti svelato che gli era stata offerta un salario molto ridotto, cifra che ha considerato inaccettabile. perché non è stata girata Hawkeye 2 La star del MCU ha spiegato perché non ha voluto riprendere il ruolo di Clint Barton, condividendo le proprie motivazioni per non girare la seconda stagione di Hawkeye. Jeremy Renner ha spiegato: "Mi hanno chiesto di farla e mi hanno offerto metà soldi. Ho pensato: 'Beh, mi richiederà un lavoro doppio per la metà della

