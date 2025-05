Jannik Sinner si allenerà a Roma da lunedì Il Foro Italico attende il ritorno del numero uno

Jannik Sinner è ormai pronto a fare il suo ritorno in campo e lo farà come ormai si sa da tempo proprio agli Internazionali d’Italia a Roma. Il numero uno del mondo metterà finalmente da parte la sospensione di tre mesi per vicenda Clostebol che lo ha coinvolto e potrà tornare a dedicarsi solamente al tennis giocato. Un rientro che tutta l’Italia aspetta con trepidazione e non poteva esserci cornice migliore del Foro Italico per suggellare tutto questo.Sinner si sta allenando in questi giorni a Montecarlo con l’amico e collega Lorenzo Sonego ed in precedenza lo aveva fatto con il britannico Jack Draper. La voglia, però, di tornare a giocare è tantissima ed anche per questo Jannik sarà già dalla prossima settimana a Roma, con i primi allenamenti che dovrebbero essere programmati per la giornata di lunedì, come riporta anche la Gazzetta dello Sport. 🔗 Oasport.it - Jannik Sinner si allenerà a Roma da lunedì. Il Foro Italico attende il ritorno del numero uno La lunga attesa del tennis italiano sta per terminare.è ormai pronto a fare il suoin campo e lo farà come ormai si sa da tempo proprio agli Internazionali d’Italia a. Iluno del mondo metterà finalmente da parte la sospensione di tre mesi per vicenda Clostebol che lo ha coinvolto e potrà tornare a dedicarsi solamente al tennis giocato. Un rientro che tutta l’Italia aspetta con trepidazione e non poteva esserci cornice migliore delper suggellare tutto questo.si sta allenando in questi giorni a Montecarlo con l’amico e collega Lorenzo Sonego ed in precedenza lo aveva fatto con il britannico Jack Draper. La voglia, però, di tornare a giocare è tantissima ed anche per questosarà già dalla prossima settimana a, con i primi allenamenti che dovrebbero essere programmati per la giornata di, come riporta anche la Gazzetta dello Sport. 🔗 Oasport.it

Su altri siti se ne discute

Internazionali di tennis a Roma: nuovo campo da 3mila posti per Jannik Sinner - Manca sempre meno all’edizione 2025 degli Internazionali BNL d’Italia di tennis a Roma e il Foro Italico si amplia per l’occasione. Secondo le ultime disposizioni, l’area a disposizione di giocatori e pubblico raddoppia, passando da 10 a 20 ettari e da 33mila a 55mila spettatori. Dunque, Jannik Sinner sarà tifato da molte persone che non vedono l’ora di seguire i match. Internazionali di tennis a Roma, le novità Una delle principali novità di quest’anno sarà l’utilizzo dello Stadio dei Marmi, intitolato a Pietro Mennea, che ospiterà tre campi: uno con una capienza di oltre 3. 🔗funweek.it

Jannik Sinner torna a parlare dopo la sospensione: “Sto molto bene e sono riposato. Ci vediamo a Roma!” - Il 4 maggio alle ore 23.59 scadrà il termine della sospensione di tre mesi comminata a Jannik Sinner per la vicenda “Clostebol”. Il conto alla rovescia prosegue e il n.1 del mondo ha deciso di dare spazio a tante attività, anche di svago, per non risentire troppo della lontananza dai campi, non potendosi allenare nelle strutture affiliate a Federazioni e Slam prima del 13 aprile. E così, l’azzurro non si è speso solo in allenamenti in palestra, anche per non rendere la quotidianità fin troppo ripetitiva. 🔗oasport.it

Jannik Sinner ‘vede’ il ritorno in campo: “Sto bene, ci vediamo a Roma” - Jannik Sinner vede il rientro sempre più vicino. Il numero uno del tennis mondiale tornerà in campo a inizio maggio, agli Internazionali di Roma, dopo aver scontato tre mesi di sospensione per il caso Clostebol. “Sto molto bene, sono riposato e sono contento” ha spiegato in un’intervista a Sky Sport, che uscirà in versione integrale sabato 5 aprile. Sinner: “Ci vediamo a Roma” Nell’intervista, Jannik ha raccontato come ha vissuto questo periodo lontano dai campi: “Ho fatto tante cose diverse. 🔗ilfaroonline.it

Approfondimenti da altre fonti

Il ritorno di Sinner in campo, da oggi al via gli allenamenti: il conto alla rovescia per Roma; Dove si allena Jannik Sinner; Jannik Sinner oggi torna ad allenarsi a Monte Carlo dopo la sospensione: cosa potrà fare e cosa no; Sinner, oggi il ritorno in campo: con chi si allenerà? Da Berrettini a Sonego e Djokovic: cosa sappiamo. 🔗Approfondimenti da altre fonti