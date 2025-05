Jannik Sinner quel pesante sospetto di Angelo Binaghi

Angelo Binaghi, il presidentissimo della Federtennis che è un po' il regista degli Internazionali d'Italia al via lunedì prossimo: «Quest'anno saranno una roba spaziale dove Sinner, però, non potrà più muoversi, tutti lo vogliono e scatena entusiasmo unico. Così abbiamo pensato di costruirgli attorno una sorta di Fort Anche, una suite dove potrà rifugiarsi e stare tranquillo durante il torneo il cui sorteggio avverrà il 5 maggio». In effetti Jannik non è soltanto il miglior giocatore del mondo ma è diventato in poco più di un anno un'icona simile a una rock-star, a un divo del cinema. Il suo ritorno al tennis attivo avverrà appunto lunedì 5 maggio, giorno in cui si ripresenterà al Foro Italico di Roma per l'atteso ritorno alla vita che ama, quella del tennista, dopo la squalifica patteggiata con la tristemente nota Wada per l'affaire Clostebol.

Sanremo 2025, Sarah Toscano? Quel clamoroso legame con Jannik Sinner - Sarah Toscano è tra le protagoniste della 75ª edizione del Festival di Sanremo 2025: con i suoi 19 anni, è la più giovane tra le cantanti in gara. Ma oltre alla musica, la giovanissima artista ha un'altra grande passione: il tennis, lei che ha quattro anni in meno di Jannik Sinner, il simbolo del tennis italiano. Un legame che pochi conoscevano: entrambi tennisti. Nata a Vigevano nel gennaio 2006, si è fatta conoscere al grande pubblico vincendo Amici di Maria De Filippi nel 2024, ma il talent-show di Canale 5 non è l'unico campo in cui ha dimostrato talento e determinazione. 🔗liberoquotidiano.it

Jannik Sinner, "mi ha danneggiato": la pesante accusa di Carlos Alcaraz - La vittoria a Montecarlo, il k.o. a Barcellona contro Holger Rune, in finale, che gli ha impedito di superare al secondo posto Alexander Zverev. Per Carlos Alcaraz è comunque un avvio di 2025 convincente, considerando anche il successo di Rotterdam. Durante i Laureus Awards, la cui cerimonia di consegna dei premi annuali che si è tenuta a Madrid, sede del Masters 1000 ufficialmente al via nella giornata di mercoledì, lo spagnolo ha parlato anche dell’amico-rivale Jannik Sinner: “L’assenza di Sinner ha danneggiato me e gli altri, più che aiutarci”, le sue parole ai microfoni di Sky dopo la ... 🔗liberoquotidiano.it

Ranking ATP (7 aprile 2025): Jannik Sinner sempre al comando, Cobolli e Darderi in ascesa - Jannik Sinner inizia la sua 44ª settimana da n.1 del ranking ATP consecutiva. Il pusterese, costretto a non giocare per la sospensione fino alle 23.59 del 4 maggio, ha cercato in queste settimane di alternare il lavoro fisico in palestra ad attività extra tennis per non risentire psicologicamente della sanzione comminatagli. Per quanto accaduto nel massimo circuito internazionale, Sinner è certo di essere in testa fino ai primi di maggio. 🔗oasport.it

L’intervista di Jannik Sinner al TG1: tre considerazioni - Tennis - Opinioni | Cosa ci ha colpiti di più relativamente al numero uno del mondo durante il colloquio con Gian Marco Chiocci ... 🔗ubitennis.com

Jannik Sinner: “Caso doping? Ho pensato di mollare”/ Video, “Federica Pellegrini dica ciò che vuole…” - Jannik Sinner è stato intervistato ieri sera dal Tg1: il tennista italiano ripercorre gli ultimi mesi difficili della sua carriera ... 🔗ilsussidiario.net

Sinner: “Ho pensato di lasciare il tennis. Una cosa del genere da innocente non la auguro a nessuno” - Il numero 1 del tennis al Tg1: "Non è vero che mi hanno trattato diversamente, sono stato più controllato degli altri" ... 🔗dire.it