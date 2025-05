Jannik Sinner la rivoluzione | che casetta si è comprato

Jannik Sinner ha saputo trasformare un momento complicato in un’opportunità preziosa. Lontano dal circuito, il tennista altoatesino ha avuto modo di dedicarsi con maggiore continuità agli allenamenti, sia fisici che mentali, e allo stesso tempo di prendersi una pausa dal ritmo frenetico delle competizioni per concentrarsi su alcuni aspetti personali.Non solo mente e corpo, però. Anche il mattone. Infatti una delle novità più significative nella sua vita privata riguarda proprio la sua abitazione. Il numero 1 al mondo ora non vive più in affitto nel Principato di Monaco: ha scelto di acquistare un immobile tutto suo. Un passo importante, che riflette anche una volontà di stabilità e radicamento nella città che ha ormai eletto a sua base. E, per certo, i denerai per comprarsi una casa monegasca non gli mancano. 🔗 Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la rivoluzione: che "casetta" si è comprato Nei mesi di stop forzato dai tornei,ha saputo trasformare un momento complicato in un’opportunità preziosa. Lontano dal circuito, il tennista altoatesino ha avuto modo di dedicarsi con maggiore continuità agli allenamenti, sia fisici che mentali, e allo stesso tempo di prendersi una pausa dal ritmo frenetico delle competizioni per concentrarsi su alcuni aspetti personali.Non solo mente e corpo, però. Anche il mattone. Infatti una delle novità più significative nella sua vita privata riguarda proprio la sua abitazione. Il numero 1 al mondo ora non vive più in affitto nel Principato di Monaco: ha scelto di acquistare un immobile tutto suo. Un passo importante, che riflette anche una volontà di stabilità e radicamento nella città che ha ormai eletto a sua base. E, per certo, i denerai per comprarsi una casa monegasca non gli mancano. 🔗 Liberoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Ranking ATP (7 aprile 2025): Jannik Sinner sempre al comando, Cobolli e Darderi in ascesa - Jannik Sinner inizia la sua 44ª settimana da n.1 del ranking ATP consecutiva. Il pusterese, costretto a non giocare per la sospensione fino alle 23.59 del 4 maggio, ha cercato in queste settimane di alternare il lavoro fisico in palestra ad attività extra tennis per non risentire psicologicamente della sanzione comminatagli. Per quanto accaduto nel massimo circuito internazionale, Sinner è certo di essere in testa fino ai primi di maggio. 🔗oasport.it

Jannik Sinner fermo tre mesi? Quanti soldi perderà e chi potrà vedere: voci pesanti - Ma cosa potrà fare Jannik Sinner nei tre mesi di squalifica? Innanzitutto va chiarito un aspetto non secondario: la sospensione gli impedisce di entrare in strutture ufficiali, sia in occasione dei tornei che anche per sessioni di allenamento. Questo significa che il numero uno al mondo dovrà necessariamente allenarsi in strutture private. Ma non fisce qui. Sinner non potrà avere al suo fianco anche durante gli allenamenti personale non tesserato. 🔗liberoquotidiano.it

Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner a Doha? Lo scenario turno per turno - Jannik Sinner farà il proprio ritorno in campo al torneo ATP 500 di Doha, in programma sul cemento della capitale del Qatar dal 17 al 22 febbraio. Il numero 1 del mondo si è fermato per tre settimane dopo il trionfo agli Australian Open e nel frattempo ha deciso di non partecipare all’ATP 500 di Rotterdam, non difendendo il titolo conquistato lo scorso anno e gli annessi 500 punti. Il fuoriclasse altoatesino ha conservato la prima posizione nel ranking ATP, ma da 11. 🔗oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Jannik Sinner, la rivoluzione: che casetta si è comprato | .it; Federica Pellegrini, salta l'intervista a Le Iene: il sospetto, c'entra Sinner? | .it; Kyrgios attacca Sinner ma difende l'amico: doping, travolto dagli insulti | .it; Jannik Sinner stronca Federica Pellegrini: Va bene così | .it. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Jannik Sinner: «Dopo la vicenda doping ho pensato di smettere. Il mio sogno era diventare pilota di F1. Figli? Certo» - «Sono molto contento di rientrare in campo in partita a Roma, è un torneo così speciale per me. Rientro sicuramente con una mentalità un po' diversa». 🔗leggo.it

Jannik Sinner pronto a tornare: "La dedizione al primo posto, ma l'equilibrio è importante. Un figlio? Sì ma non ora" - TENNIS - Dopo la lunga intervista rilasciata al TG 1, ecco anche qualche estratto di quella con il gruppo Intesa San Paolo, dove Jannik rivela anche alcuni lati ... 🔗msn.com

Ufficiale Sinner, notizia davvero incredibile: coinvolto Nadal - Sta per terminare la squalifica di Jannik Sinner. In attesa del rientro, per l’azzurro è arrivata un’altra notizia davvero significativa Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli per la conclusione dei ... 🔗tennisfever.it