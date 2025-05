Jannik Sinner la nuova fidanzata è l’ex di un attore premio Oscar

Jannik Sinner ha una nuova fidanzata. Il settimanale “Chi” ha pizzicato il re del tennis in compagnia della top model . Jannik Sinner, la nuova fidanzata è l’ex di un attore premio Oscar su Perizona.it 🔗 Perizona.it - Jannik Sinner, la nuova fidanzata è l’ex di un attore premio Oscar ha una. Il settimanale “Chi” ha pizzicato il re del tennis in compagnia della top model ., ladi unsu Perizona.it 🔗 Perizona.it

Ne parlano su altre fonti

Lara Leito, chi è la nuova fidanzata di Jannik Sinner - Alcuni video condivisi da Lara Leito, la modella russa che secondo i rumor avrebbe conquistato il cuore di Jannik Sinner, stanno facendo il giro dei social. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 300.000 persone, Lara mostra frammenti della sua vita tra shooting fotografici, viaggi, allenamenti in palestra e presenze a eventi esclusivi. Non mancano le storie a bordo campo, dove la si vede seguire con interesse un incontro di tennis. 🔗panorama.it

Chi è Lara Leito, la (presunta) nuova fidanzata di Jannik Sinner - Il numero 1 del tennis dopo la rottura con Anna Kalinskaya frequenterebbe la trentunenne modella russa Lara Leito, ex compagna dell'attore Adrien Brody 🔗vanityfair.it

Lara Leito, la nuova fidanzata di Jannik Sinner in vacanza in Africa - Il sorriso si intuisce anche sotto la mascherina, ma sono gli occhi a fare tutto il lavoro. Lara Leito resta impassibile mentre tre scimmie le saltano in testa, armeggiano con i capelli e si prendono il titolo di suoi nuovi parrucchieri. Lei le asseconda con calma, come se fosse del tutto normale farsi acconciare da una banda di primati. 🔗panorama.it

Cosa riportano altre fonti

Jannik Sinner, la nuova fidanzata è Lara Leito. Scopri chi è; Se Lara Leito è davvero la nuova fidanzata di Jannik Sinner lo scopriremo a Roma?; Chi è la nuova fidanzata di Jannik Sinner dopo l'addio a Kalinskaya; Sinner ha una nuova fidanzata: chi è la modella russa Lara Leito. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Jannik Sinner ha una nuova fidanzata: ecco chi è - Dopo la rottura con Anna Kalinskaya, il numero 1 del tennis Jannik Sinner sembra aver voltato pagina e, secondo i rumors, sarebbe pronto a vivere una nuova storia d’amore con Lara Leito, modella russa ... 🔗msn.com

Chi è Lara Leito, la nuova fidanzata di Jannik Sinner: modella russa di 31 anni, è l’ex di Adrien Brody - Lara Leito è la nuova fidanzata di Jannik Sinner. Dopo la fine della relazione con la collega Anna Kalinskaja, il campione di tennis ha ritrovato l'amore al fianco della modella russa. Lara Leito ha ... 🔗fanpage.it

Chi è Lara Leito, la (presunta) nuova fidanzata di Jannik Sinner - Il numero 1 del tennis dopo la rottura con Anna Kalinskaya frequenterebbe la trentunenne modella russa Lara Leito, ex compagna dell'attore Adrien Brody ... 🔗vanityfair.it