Jannik Sinner il siluro contro chi lo odia | Cre*** e invidiosi

Jannik Sinner. Il numero uno del tennis italiano, in un'intervista a Rai Radio1 Sport ha spiegato che "questa vicenda è servita a Sinner per capire come il mondo sia popolato da creti*** invidiosi, ne abbiamo ascoltati anche in Italia esprimere critiche nei suoi confronti. Il fatto di essere stato un grande campione o una grande campionessa non ti rende esente da questi meccanismi, da queste idiozie"."Quello che è accaduto servirà a Sinner per maturare - ha proseguito Binaghi -. Lui fino alla vicenda Clostebol aveva preso la sua carriera tennistica da professionista come è giusto che fosse per un ragazzo appassionato, ovvero col sorriso sulle labbra, sempre con la voglia di divertirsi e scherzare, disponibile con tutti. 🔗 Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, il siluro contro chi lo odia: "Cre*** e invidiosi" Angelo Binaghi non ha usato giri di parole per definire i tanti detrattori di. Il numero uno del tennis italiano, in un'intervista a Rai Radio1 Sport ha spiegato che "questa vicenda è servita aper capire come il mondo sia popolato da creti***, ne abbiamo ascoltati anche in Italia esprimere critiche nei suoi confronti. Il fatto di essere stato un grande campione o una grande campionessa non ti rende esente da questi meccanismi, da queste idiozie"."Quello che è accaduto servirà aper maturare - ha proseguito Binaghi -. Lui fino alla vicenda Clostebol aveva preso la sua carriera tennistica da professionista come è giusto che fosse per un ragazzo appassionato, ovvero col sorriso sulle labbra, sempre con la voglia di divertirsi e scherzare, disponibile con tutti. 🔗 Liberoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Martina Navratilova contro la WADA: “Jannik Sinner non è un dopato, questa decisione fa schifo” - Tante reazioni dopo l’accordo tra Jannik Sinner e la WADA sulla vicenda “Clostebol”. Il caso della doppia positività alla sostanza citata a Indian Wells nel 2024 si è chiuso con la “stretta di mano” tra le due parti, con l’altoatesino che ha deciso di accettare la proposta dell’Agenzia mondiale dell’antidoping, ovvero una sospensione di tre mesi. Il n.1 del mondo è stato riconosciuto senza nessun dubbio “non dopato”, ma ha pagato per responsabilità oggettiva quanto fatto dal proprio staff. 🔗oasport.it

Zverev perde contro Fils a Miami, sorride anche Sinner: cosa serve al tedesco per superare Jannik nel ranking - Alexander Zverev esce di scena agli ottavi di finale al “Miami Open”, secondo Masters 1000 della stagione. A battere la testa di serie numero 1 è stato il francese Arthur Fils (n.17) capace di imporsi in tre set con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4. Spettatore interessato è Jannik Sinner, già sicuro di rimanere al primo posto del ranking mondiale fino a domenica 4 maggio, quando si chiuderà il torneo di Madrid. 🔗sportface.it

Federica Pellegrini contro Jannik Sinner: “Troppi favoritismi sul doping, andava squalificato subito” - L’attacco che non ti aspetti: Federica Pellegrini conto Jannik Sinne: “Perché non è stato sospeso subito?”, si chiede la campionessa italiana in un’intervista a Repubblica, parlando esplicitamente di favoritismi nei confronti del tennista azzurro. “Viene difeso da tutti, a prescindere. Ma la sua vicenda è stata trattata diversamente rispetto al 99% dei casi. Perché il caso Sinner deve essere diverso? Questa è la mia domanda”. 🔗secoloditalia.it

Se ne parla anche su altri siti

Jannik Sinner, il siluro contro chi lo odia: Cre*** e invidiosi | .it; Jannik Sinner, lo sfogo impensabile: Senza soldi come facevo? | .it; Jannik Sinner, la rivoluzione: che casetta si è comprato | .it; Jannik Sinner, siluro di Serena Williams: Dritta in galera | .it. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sinner, la confessione che spaventa i tifosi: ma sui social è polemica per l’intervista di Chiocci. Anche Bertolucci attacca - L'intervista di Jannik Sinner al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci fa discutere tra le rivelazioni del numero 1 al mondo e alcune attacchi al giornalista. Anche Bertolucci inviperito ... 🔗sport.virgilio.it

Sinner silurato in diretta televisiva: nessuno se l’aspettava - Non c’era spazio a sufficienza per Jannik Sinner: così il numero 1 del mondo è stato ... in tempo per l’inizio ufficiale degli Internazionali d’Italia. Sinner silurato in diretta televisiva: nessuno ... 🔗ilveggente.it

Sinner, Draper contro gli hater: "Non merita quest'odio". E Alcaraz lo incorona - (Il Tennis Italiano) In un sorprendente colpo di scena, Jack Draper è intervenuto con decisione contro i critici dello scandalo recente di doping di Jannik Sinner, lanciando un messaggio potente ... 🔗informazione.it