Jannik Sinner da Roma inizia il tempo della messe | occasione per tornare a muovere il ranking Poi Amburgo e Parigi

Jannik Sinner tornerà finalmente in campo in occasione degli Internazionali d'Italia 2025 di tennis: a Roma l'azzurro potrà tornare a guadagnare punti utili per il ranking ATP, anche in virtù del fatto che lo scorso anno saltò il torneo capitolino, potendo togliere il relativo zero dal conteggio della classifica mondiale.L'azzurro, che a Roma arriverà da numero 1 del mondo con 9730 punti, dunque, potrà incamerarne fino a 1000, in caso di successo finale agli Internazionali d'Italia. Sinner tornerà poi in campo già la settimana successiva, nell'ATP 500 di Amburgo.Il tennista italiano lo scorso anno non aveva giocato subito dopo il torneo di Roma, e quindi anche in questo caso Sinner potrebbe conquistare altri 500 punti netti per il ranking ATP. Scelta obbligata per l'azzurro, vista la regola che impone ai migliori tennisti della classifica di partecipare ad almeno 5 tornei di categoria ATP 500 in stagione.

Internazionali di tennis a Roma: nuovo campo da 3mila posti per Jannik Sinner - Manca sempre meno all’edizione 2025 degli Internazionali BNL d’Italia di tennis a Roma e il Foro Italico si amplia per l’occasione. Secondo le ultime disposizioni, l’area a disposizione di giocatori e pubblico raddoppia, passando da 10 a 20 ettari e da 33mila a 55mila spettatori. Dunque, Jannik Sinner sarà tifato da molte persone che non vedono l’ora di seguire i match. Internazionali di tennis a Roma, le novità Una delle principali novità di quest’anno sarà l’utilizzo dello Stadio dei Marmi, intitolato a Pietro Mennea, che ospiterà tre campi: uno con una capienza di oltre 3. 🔗funweek.it

Jannik Sinner torna a parlare dopo la sospensione: “Sto molto bene e sono riposato. Ci vediamo a Roma!” - Il 4 maggio alle ore 23.59 scadrà il termine della sospensione di tre mesi comminata a Jannik Sinner per la vicenda “Clostebol”. Il conto alla rovescia prosegue e il n.1 del mondo ha deciso di dare spazio a tante attività, anche di svago, per non risentire troppo della lontananza dai campi, non potendosi allenare nelle strutture affiliate a Federazioni e Slam prima del 13 aprile. E così, l’azzurro non si è speso solo in allenamenti in palestra, anche per non rendere la quotidianità fin troppo ripetitiva. 🔗oasport.it

Jannik Sinner ‘vede’ il ritorno in campo: “Sto bene, ci vediamo a Roma” - Jannik Sinner vede il rientro sempre più vicino. Il numero uno del tennis mondiale tornerà in campo a inizio maggio, agli Internazionali di Roma, dopo aver scontato tre mesi di sospensione per il caso Clostebol. “Sto molto bene, sono riposato e sono contento” ha spiegato in un’intervista a Sky Sport, che uscirà in versione integrale sabato 5 aprile. Sinner: “Ci vediamo a Roma” Nell’intervista, Jannik ha raccontato come ha vissuto questo periodo lontano dai campi: “Ho fatto tante cose diverse. 🔗ilfaroonline.it

