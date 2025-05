Jack Draper troppo forte per Matteo Arnaldi | l’azzurro si ferma ai quarti a Madrid

ferma ai quarti di finale il cammino di Matteo Arnaldi nel Masters 1000 di Madrid. Il tennista ligure nulla ha potuto contro una delle migliori versioni del britannico Jack Draper. Prestazione davvero eccezionale da parte del numero sei del mondo, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-0 6-4 in un'ora e diciassette minuti di gioco. Nonostante la dura sconfitta odierna, contro un avversario che al momento sembra fuori categoria, ad Arnaldi resta l'ottimo torneo disputato e che può dargli sicuramente fiducia in vista dei prossimi appuntamenti a Roma e Parigi.Draper ha concluso il match senza concedere palle break all'avversario, vincendo il 76% dei punti quando ha servito la prima ed addirittura il 79% con la seconda. Sui numeri di Arnaldi pesa chiaramente il primo set, con l'azzurro che ha vinto il 54% dei punti con la prima.

