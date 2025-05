Italiani ogni morte di Papa

morte di Papa Francesco, così strana proprio perché attesa ma non in quel momento, è stata la ragione che ha portato le diplomazie mondiali a smettere di farsi la guerra e sotto la Cupola di San Pietro a provare un dialogo e noi Italiani a ritrovare lo spirito di nazione e di repubblica lasciando a pochissimi estremisti il compito di rovinare il clima di unità dell'Italia. 🔗 Iltempo.it - Italiani ogni morte di Papa L'Italia ha vissuto un 25 aprile e sta per vivere il primo maggio, due feste molto diverse ma che dovrebbero unirci tutti pur nelle differenze di opinione, come un Paese civile. Dovrebbe essere la Costituzione e lo spirito repubblicano a garantirci che a 80 anni dalla fine del fascismo siamo diventati un Paese capace di parlare con chi non la pensa come noi, radice della democrazia. E dovrebbe essere la religione, per quanto secolarizzata e modernizzata dai tempi, a farci guardare indietro dove la verità è inscalfibile. E invece il lutto di credenti e atei per ladiFrancesco, così strana proprio perché attesa ma non in quel momento, è stata la ragione che ha portato le diplomazie mondiali a smettere di farsi la guerra e sotto la Cupola di San Pietro a provare un dialogo e noia ritrovare lo spirito di nazione e di repubblica lasciando a pochissimi estremisti il compito di rovinare il clima di unità dell'Italia. 🔗 Iltempo.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Morte Papa Francesco, il totonomi per il successore: tra gli italiani il segretario di Stato Parolin e il presidente della CEI Zuppi - In pole ci sarebbe il Segretario di Stato Pietro Parolin, conosciuto a livello internazionale grazie alla sua attività diplomatica e che potrebbe rassicurare quanti sono desiderosi di una maggiore capacità di mediazione nel portare avanti le riforme nella Chiesa Dopo la morte di Papa Francesc 🔗ilgiornaleditalia.it

L’Avellino promosso ogni morte di Papa finisce sui quotidiani stranieri, Marca: “un tempismo maledetto” - L’aritmetica promozione dell’Avellino in Serie B è arrivata due giorni prima la morte di Papa Francesco. Ma ciò non è un caso. Infatti, secondo una ricerca approfondita, è risaputo che quando il club campano è avanzato di categoria, è morto (o si è dimesso) un Papa. Questa “stravagante” statistica è finita anche sui quotidiani stranieri. L’Avellino promosso “ogni morte di Papa” Gli spagnoli di Marca l’hanno intitolata “Il tempismo maledetto dell’Avellino“: Per la sesta volta in quasi 70 anni, l’Avellino ha ottenuto sei promozioni in coincidenza con la morte, o le dimissioni, di sette Papi. 🔗ilnapolista.it

Papa Francesco, Mattarella: “Sua morte suscita dolore e commozione tra gli italiani e in tutto il mondo” - ROMA – “Ho appreso con grande dolore personale la notizia della morte di Papa Francesco, avvertendo il grave vuoto che si crea con il venire meno del punto di riferimento che per me ha sempre rappresentato. La morte di Papa Francesco suscita dolore e commozione tra gli italiani e in tutto il mondo. Il suo insegnamento ha richiamato al messaggio evangelico, alla solidarietà tra gli uomini, al dovere di vicinanza ai più deboli, alla cooperazione internazionale, alla pace nell’umanità. 🔗lopinionista.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Avellino, la squadra promossa ogni morte di Papa. Ma... letteralmente!; La squadra promossa a ogni morte di Papa: l'incredibile coincidenza; La morte di papa Francesco e la trafelata corsa al cordoglio mediatico; C’è una squadra di calcio che promuove ogni morte di Papa: l’incredibile coincidenza dal 1958. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Primo maggio, italiani ogni morte di Papa - L’Italia ha vissuto un 25 aprile e sta per vivere il primo maggio, due feste molto diverse ma che dovrebbero unirci tutti pur nelle differenze ... 🔗iltempo.it

Come firmare in ogni città il registro delle condoglianze per Papa Francesco - Dopo la proclamazione del lutto nazionale di cinque giorni per la morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ... 🔗fanpage.it

Morte di Papa Francesco, le reazioni e il cordoglio in Italia e nel mondo - Genova – Il Pontefice si è spento alle ore 7.35 di questa mattina (qui la notizia) e da tutto il mondo sono arrivate reazioni e messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. Di seguito abbiamo raccolto ... 🔗ilsecoloxix.it