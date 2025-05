Italia Under 15 da sogno! Vinto il Torneo delle Nazioni | tre giovani bianconeri protagonisti della grande prestazione

L'Italia Under 15 vince il Torneo delle Nazioni. Un grande trionfo arrivato dopo un bellissimo percorso degli Azzurrini concluso in finale con la rete di Olivieri che ha permesso di vincere contro la Romania. Si sono messi in risalto anche tre giocatori della Juventus Under 15: il difensore Alessandro Ghiotto, premiato come miglior giocatore del Torneo e gli attaccanti Giuseppe Pipitò e Pietro Salvai.

Italia Under 15 in semifinale al Torneo delle Nazioni: 5-1 agli Emirati Arabi Uniti, doppietta dello juventino Pipitò - Dopo la vittoria per 1-0 sul Galles, l`Italia Under 15 batte anche gli Emirati Arabi Uniti (5-1) e si qualifica alle semifinali del Torneo delle... 🔗calciomercato.com

