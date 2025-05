Italia terremoto Scossa nella notte paura silenziosa nei paesi addormentati

Le case dormivano, e con loro le piazze vuote, le insegne spente, i vicoli stretti che sanno custodire il silenzio meglio del giorno. Qualcuno aveva appena chiuso gli occhi, qualcuno li aveva già riaperti per un sogno interrotto o per il pianto di un bambino. Poi un tremore, sottile ma deciso, ha attraversato i muri e le ossa: un rumore profondo, breve, come un colpo secco sotto terra. E la notte è cambiata. I telefoni hanno illuminato le stanze prima ancora che le voci si alzassero. "L'hai sentita?" ha scritto qualcuno, "era un terremoto?" ha chiesto un altro. Non c'è bisogno di conferme quando la paura tocca la pelle. I social si sono riempiti in pochi minuti di messaggi, aggiornamenti, piccoli racconti. Chi era solo ha cercato qualcuno con cui condividere l'ansia, chi dormiva con altri ha contato gli sguardi prima ancora di contare i secondi della Scossa.

Terremoto in Italia nella notte: tanta paura, la scossa all’improvviso - Paura nella notte: una scossa di terremoto di magnitudo 2,8 è stata registrata 51 minuti dopo la mezzanotte in Valle d’Aosta.Leggi anche: Truppe europee in Ucraina, Meloni contro Macron: «A che titolo sei andato a Washington?» Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma è avvenuto a otto chilometri di profondità, con epicentro tra i comuni di Quart, Oyace e Nus. 🔗thesocialpost.it

Terremoto in Italia nella notte, scossa di magnitudo 3.8 - Terremoto in Italia nella notte, scossa di magnitudo 3.8. Nella ore notturne tra lunedì 31 marzo e martedì 1 aprile, una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 ha colpito il tratto di mare al largo della costa pugliese, nel territorio della provincia di Foggia. Il sisma, che ha causato un forte spavento tra la popolazione, è avvenuto tra il promontorio del Gargano e le isole Tremiti, registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle ore 3:30. 🔗tvzap.it

Terremoto in Italia nella notte: la scossa sentita in diverse zone - Forte scossa di terremoto nella notte di oggi, venerdì 7 marzo 2025, in Italia. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato l’evento sismico, che ha avuto una magnitudo come non si registrava da diversi giorni. Poco prima un’altra scossa di breve intensità. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Andrea Prospero, la telefonata alla sorella prima del ritrovamento: “Abbiamo il corpo” Leggi anche: Fiocco rosa per la giovane coppia vip italiana: è nata Arya Terremoto nei Campi Flegrei nella notte di oggi C’è stata una forte scossa di terremoto nei Campi Flegrei alle ... 🔗tvzap.it

Nuova scossa di terremoto in Italia: epicentro e aggiornamenti sulla situazione - Questa mattina, alle 7, una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata dall’INGV in provincia di Udine, precisamente a 2 km a ovest di Raveo. L’ipocentro dell’evento sismico è stato local ... 🔗notizie.it

Italia, terremoto: scossa in piena notte: paura - Intorno alle 23.30, una scossa di terremoto ha interrotto la quiete della notte, provocando timori e allerta tra i residenti. Alcune persone sono uscite in strada, mentre molti si sono riversati sui ... 🔗thesocialpost.it

Terremoto nella notte a Spoleto, scossa di magnitudo 3.6 - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha svegliato nella notte gli abitanti di Spoleto e dell’intera Umbria. Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il ... 🔗tg24.sky.it