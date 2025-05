Italia-Gran Bretagna oggi in tv Mondiali hockey ghiaccio 2025 | orario programma streaming

oggi, giovedì 1 maggio, si gioca Italia-Gran Bretagna, quarto incontro valido per i Campionati Mondiali di Prima Divisione Gruppo A di hockey su ghiaccio, rassegna attualmente in fase di svolgimento in Romania, precisamente in quel di Sfantu Gheorghe. Si tratta di un match estremamente importante, considerata la classifica cortissima che attualmente coinvolge le prime formazioni del raggruppamento.Dopo la bella vittoria contro la Polonia, gli azzurri sono balzati in testa al girone con 7 punti, mettendosi alle spalle l’Ucraina e, appunto, la Gran Bretagna, attualmente a quota 6 insieme alla già citata Polonia. Inutile dire che l’incrocio odierno rappresenta uno spartiacque decisivo per la corsa alla Top Division.Servirà quindi una vittoria contro una compagine decisamente fastidiosa che, fino a questo momento, ha sempre trovato il successo, seppur dopo il tempo regolamentare. 🔗 Oasport.it - Italia-Gran Bretagna oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2025: orario, programma, streaming Tutti uniti, tutti insieme, per la promozione., giovedì 1 maggio, si gioca, quarto incontro valido per i Campionatidi Prima Divisione Gruppo A disu, rassegna attualmente in fase di svolgimento in Romania, precisamente in quel di Sfantu Gheorghe. Si tratta di un match estremamente importante, considerata la classifica cortissima che attualmente coinvolge le prime formazioni del raggruppamento.Dopo la bella vittoria contro la Polonia, gli azzurri sono balzati in testa al girone con 7 punti, mettendosi alle spalle l’Ucraina e, appunto, la, attualmente a quota 6 insieme alla già citata Polonia. Inutile dire che l’incrocio odierno rappresenta uno spartiacque decisivo per la corsa alla Top Division.Servirà quindi una vittoria contro una compagine decisamente fastidiosa che, fino a questo momento, ha sempre trovato il successo, seppur dopo il tempo regolamentare. 🔗 Oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

Sport in tv oggi (mercoledì 2 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi mercoledì 2 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di tennis potranno divertirsi con i tanti tornei della settimana: ATP 250 a Bucarest, Marrakech e Houston; WTA 500 a Charleston e WTA 250 a Bogotà. Gli amanti del grande ciclismo potranno gustarsi l’Attraverso le Fiandre in versione maschile e femminile. Sul fronte delle discipline invernali proseguono i Mondiali di curling maschile con un doppio impegno per l’Italia contro Canada e Austria, poi una ricchissima serata di basket e di calcio con Milan-Inter (semifinale d’andata della Coppa Italia) e varie partite ... 🔗oasport.it

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV - Guida alla diretta TV: la diretta delle partite di oggi di Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset Ecco la guida alla diretta tv delle partite di oggi, stasera e domani: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C, […] 🔗calcionews24.com

Campionati Italiani nuoto 2025 oggi in tv: orari 16 aprile, programma, streaming, campioni in gara - Oggi, mercoledì 16 aprile, penultima giornata dei campionati italiani di nuoto 2025. Nella vasca lunga di Riccione saranno assegnati i titoli tricolori e i tempi ottenuti saranno funzionali alla conquista del pass per i Mondiali a Singapore di quest’estate. Un day-4 in cui i fari saranno puntati principalmente su Sara Curtis. La 18enne piemontese ieri ha illuminato la scena con una prestazione sublime nei 100 stile libero. 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

Mondiali di hockey su ghiaccio – Divisione I 2025: programma, orari e dove vedere le partite dell’Italia; Gcap, il futuro cacciabombardiere più grande al mondo: ecco come sarà; FIP European Padel Championships, i gironi: ecco le avversarie dell'Italia; Europei uomini, l'Italia chiude contro la Gran Bretagna: in palio il 1° posto. 🔗Cosa riportano altre fonti

Italia-Gran Bretagna oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2025: orario, programma, streaming - Tutti uniti, tutti insieme, per la promozione. Oggi, giovedì 1 maggio, si gioca Italia-Gran Bretagna, quarto incontro valido per i Campionati Mondiali di ... 🔗oasport.it

LIVE Italia-Gran Bretagna, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori per la promozione - Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Gran Bretagna, partita valevole per i Mondiali 2025 del Gruppo A Divisione I di hockey ghiaccio. Archiviata la ... 🔗oasport.it

Sport in tv oggi, domenica 23 marzo: Germania-Italia, Serie C, i mondiali di sci alpino - Ecco tutta la programmazione dello sport in tv e in streaming oggi, domenica 23 marzo, con orari, canali, piattaforme streaming per poter seguire gli eventi sportivi di questa giornata. 🔗gazzetta.it