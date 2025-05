Italia due vigili del fuoco dispersi in montagna | ricerche frenetiche

CHIETI – Sono ancora in corso le ricerche di due vigili del fuoco dispersi durante un'escursione nella forra del fiume Avello, nel cuore del Parco nazionale della Maiella, tra i canyon e le pareti rocciose di Pennapiedimonte, in provincia di Chieti. I due fanno parte di un gruppo di quattro colleghi del comando di Chieri, che ieri, approfittando di una giornata libera, avevano deciso di affrontare il percorso noto per la sua bellezza, ma anche per la pericolosità.Il primo allarme è scattato alle 19.35 di mercoledì, quando la sala operativa è stata avvisata del mancato rientro degli escursionisti. Sul posto si sono immediatamente attivate le squadre specializzate nelle operazioni di ricerca e recupero in ambienti impervi, supportate da unità cinofile e droni.Due dei quattro sono stati rintracciati nella notte: uno è stato recuperato in stato di ipotermia, l'altro era illeso.

Ottanta asini bloccati in due isolotti sull'Arno: salvati dai vigili del fuoco - Una lotta contro il tempo per salvare decine di asini dalla piena dell'Arno dopo che la diga di Levane ha tracimato. E' quella ingaggiata dai Vigili del fuoco del comando di Arezzo - distaccamento di Montevarchi - insieme al personale dei Soccorritori acquatici, proveniente dalla sede di Arezzo... 🔗arezzonotizie.it

Vigili del fuoco morti, respinto l'emendamento Pd per estendere gli accertamenti sulle Pfs in tutta Italia - L'emendamento è stato presentato questa mattina, ma non ha ricevuto l'approvazione della maggioranza e così la richiesta di approfondire le indagini sulle Pfas presenti nei dispositivi di protezione dei vigili del fuoco. A presentare l'atto erano stati i deputati dem Simona Bonafè, Marco Simiani... 🔗arezzonotizie.it

Due famiglie intrappolate in casa per l’acqua alta salvate dai vigili del fuoco - FAUGLIA – Innalzamento dell’acqua isola in casa sette persone, fra cui un neonato e due anziani. I vigili del fuoco sono intervenuti il 15 marzo con personale del Modulo di contrasto al rischio acquatico del comando di Arezzo, a Fauglia in via Mazzoncino, per soccorrere due famiglie, per un totale di 7 persone, tra cui un neonato e 2 anziani, rimaste bloccate nelle proprie abitazioni a causa dell’innalzamento dell’acqua. 🔗corrieretoscano.it

