Istanbul oltre 250 arresti durante le proteste per il primo maggio a piazza Taksim

