Israele tornerà a una guerra su vasta scala in Libano?

guerra tra Israele e Hezbollah non tornerà. Mentre l'accordo di cessate il fuoco firmato tra le due parti, sotto l'egida degli Stati Uniti, ha posto fine alla guerra tradizionale, un'altra forma di guerra, non meno pericolosa, continua. E l'ultima notizia è stata l'attacco aereo israelianoDomenica scorsa, su un edificio nella periferia sud di Beirut, presumibilmente perché Hezbollah "vi sta immagazzinando missili".L'ultimo attacco e il suo valore simbolicoQuesto attacco aereo non è una questione di poco conto, poiché l'area presa di mira ha un significato simbolico: una roccaforte di Hezbollah. Inoltre, non è la prima volta che Tel Aviv prende di mira il sobborgo dalla firma dell'accordo di cessate il fuoco del 27 novembre 2024, i cui termini Israele continua a violare.

Israele toglie l’elettricità a Gaza alla vigilia dei colloqui di Doha. Hamas: “Ricatto”. Il ministro Smotrich: “Presto nuova guerra intensa” - Non partono nel migliore dei modi i nuovi colloqui a Doha, in Qatar, sul rinnovo del cessate il fuoco a Gaza e il passaggio alla cosiddetta ‘Fase 2’. Israele domenica ha infatti deciso di tagliare le forniture di elettricità nella Striscia, rischiando di peggiorare la già disastrosa crisi umanitaria tra la popolazione. Ai colloqui prenderà parte anche l’inviato speciale americano, Steve Witkoff, una delegazione israeliana di alto livello, di cui fanno parte il responsabile del governo per la liberazione degli ostaggi, Gal Hirsch, un alto funzionario dello Shin Bet, noto come ‘M’, e il ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Si riaccende la guerra Israele-Hezbollah. Fatah a Hamas: «Lasci Gaza o sarà la fine dei palestinesi» - Il fronte di Gaza si è ormai riaperto da martedì, da oggi sembra invece aver ripreso fuoco anche il fronte nord contro i miliziani di Hezbollah. L’esercito israeliano ha ricominciato a «colpire con forza» il sud del Libano, da dove stamattina secondo l’Idf sarebbero partiti quattro razzi diretti verso la parte settentrionale dello Stato ebraico. Una scintilla che, apparentemente dal nulla, ha spostato il focus delle operazioni militari israeliane. 🔗open.online

Hamas: "Se Israele porrà fine alla guerra, siamo pronti a rilasciare tutti gli ostaggi in cambio dei detenuti palestinesi" - Iran-Usa, l'Italia disponibile a ospitare i colloqui sul nucleare a Roma. Un raid dell'Idf colpisce l'ospedale di Gaza. Gli Usa bombardano lo Yemen come rappresaglia contro gli Houthi 🔗tgcom24.mediaset.it

Negoziati, Israele respinge proposta di Hamas di 5 anni di tregua in cambio degli ostaggi - Mar Rosso, bombardamento USA: Houthi, salgono a 12 i morti; Putin frena ogni tregua senza un accordo a lungo termine. Zelenski: pronto a lasciare presidenza in cambio di pace e ingresso Nato; Medio Oriente, Israele torna a bombardare Gaza. Netanyahu ad Hamas: è solo l'inizio; Un muro di ferro contro Jenin. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne