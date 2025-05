Israele in fiamme la testimonianza da Gerusalemme | Incendi incontrollati scenario spaventoso

Israele sta affrontando uno dei più grandi Incendi della sua storia, che ha portato alla dichiarazione dello stato d'emergenza e alla richiesta di assistenza e supporto internazionale. Intanto un'altra operazione di terra a Gaza potrebbe iniziare la prossima settimana", la testimonianza a Fanpage.it da Gerusalemme. 🔗 sta affrontando uno dei più grandidella sua storia, che ha portato alla dichiarazione dello stato d'emergenza e alla richiesta di assistenza e supporto internazionale. Intanto un'altra operazione di terra a Gaza potrebbe iniziare la prossima settimana", laa Fanpage.it da. 🔗 Fanpage.it

Gerusalemme circondata dalle fiamme: emergenza in Israele. Hamas incita i palestinesi a “bruciare tutto” - E' circondata dalle fiamme, la città di Gerusalemme. Con il rischio, ha messo in guardia il premier Benjamyn Netanyahu, che il fuoco raggiunga il centro. Proprio nella ricorrenza per i caduti e l'inizio del Giorno dell'Indipendenza, sono stati cancellati tutti gli eventi e Israele ha dichiarato lo stato d'emergenza L'articolo Gerusalemme circondata dalle fiamme: emergenza in Israele. Hamas incita i palestinesi a “bruciare tutto” proviene da Firenze Post. 🔗.com

