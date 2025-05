Israele ancora in fiamme Netanyahu | 18 arresti per sospetto incendio doloso

Israele brucia ancora. Continua anche oggi, 1 maggio, senza sosta l'attività dei vigili del fuoco per spegnere i roghi scoppiati sulle colline che circondano Gerusalemme. E dopo l'incitamento di Hamas a 'bruciare tutto', il premier Netanyahu fa sapere che 18 persone sono state arrestate per sospetto incendio doloso. Tuttavia per i vigili del . 🔗 (Adnkronos) –brucia. Continua anche oggi, 1 maggio, senza sosta l'attività dei vigili del fuoco per spegnere i roghi scoppiati sulle colline che circondano Gerusalemme. E dopo l'incitamento di Hamas a 'bruciare tutto', il premierfa sapere che 18 persone sono state arrestate per. Tuttavia per i vigili del . 🔗 Periodicodaily.com

Approfondimenti da altre fonti

Incendi a Gerusalemme, Israele dichiara l'emergenza nazionale | Allarme Netanyahu: fiamme possono raggiungere la città | Mar Rosso, Houthi rivendicano abbattimento di un caccia F-18 Usa - Hamas ai palestinesi: "Bruciate tutto". Iran: incontro con tre Paesi europei prima dei colloqui con gli Usa a Roma 🔗tgcom24.mediaset.it

Incendi a Gerusalemme, Israele dichiara l'emergenza nazionale | Allarme Netanyahu: fiamme possono raggiungere la città | Hamas ai palestinesi: "Bruciate tutto" - Al Jazeera: "Almeno 16 morti in raid su Gaza oggi, 38 martedì". Iran: incontro con tre Paesi europei prima dei colloqui con gli Usa a Roma 🔗tgcom24.mediaset.it

Incendi a Gerusalemme, Netanyahu: fiamme possono raggiungere la città | Dichiarata l'emergenza nazionale | Mar Rosso, Houthi rivendicano l'abbattimento di un caccia F-18 Usa - Hamas ai palestinesi: "Bruciate tutto". Iran: incontro con tre Paesi europei prima dei colloqui con gli Usa a Roma 🔗tgcom24.mediaset.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Israele brucia ancora, incendi dolosi? Cosa ha detto Netanyahu; Incendi a Gerusalemme, Netanyahu: fiamme possono raggiungere la città | Dichiarata l'emergenza nazionale | Mar Rosso, Houthi rivendicano l'abbattimento di un caccia F-18 Usa; Incendi in Israele, Hamas ai palestinesi: “Bruciate tutto”. Canadair in arrivo dall'Italia - Israele: incendi sotto controllo, strade riaperte; Incendi a Gerusalemme, Israele dichiara l'emergenza nazionale | Allarme Netanyahu: fiamme possono raggiungere la città | Mar Rosso, Houthi rivendicano abbattimento di un caccia F-18 Usa. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Incendi a Gerusalemme, Netanyahu: fiamme possono raggiungere la città | Dichiarata l'emergenza nazionale | Mar Rosso, Houthi rivendicano l'abbattimento di un caccia F-18 Usa - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 573. Da mercoledì mattina sono in corso incendi giganteschi sulle colline di Gerusalemme ch ... 🔗msn.com

Israele lotta contro gli incendi. Netanyahu: “Le fiamme minacciano Gerusalemme” - Nel frattempo, la polizia di Gerusalemme ha indicato che si prevede che le operazioni antincendio continueranno fino a sera, e ha annunciato un divieto nazionale di accendere fuochi e griglie in ... 🔗msn.com

Israele in fiamme, l'attacco di Hamas: "Bruciate tutto per vendicare Gaza" - Il rogo partito dai boschi sopra Gerusalemme e ha portato alla chiusura dell'autostrada verso Tel Aviv. Un incendio di cui ancora non si conosce l'origine ma che è scoppiato in concomitanza con un ... 🔗msn.com