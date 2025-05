Israele 155 squadre dei vigili del fuoco al lavoro per spegnere gli incendi | Non abbiamo ancora il controllo

incendio gigantesco sta divorando le colline intorno a Gerusalemme, spinto da venti violenti e temperature estreme. Il maxi-rogo, scoppiato mercoledì e seguito da altri incendi sparsi, non è ancora stato domato: da questa mattina 155 squadre di vigili del fuoco israeliani stanno continuando a combattere le fiamme diffuse in 11 località alla periferia di Gerusalemme, con gli aerei che hanno ripreso a intervenire dopo il sorgere del sole. "In questa fase non abbiamo ancora preso il controllo degli incendi", afferma un comunicato del Servizio antincendio e di soccorso israeliano, sottolineando che sette città rimangono evacuate. Nel frattempo, la polizia di Gerusalemme ha indicato che si prevede che le operazioni antincendio continueranno fino a sera e ha annunciato un divieto nazionale di accendere fuochi e griglie in vigore per tutto il Giorno dell'Indipendenza che si celebra oggi in Israele.

Cosa riportano altre fonti

Su questo argomento da altre fonti

