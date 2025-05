Isola dei Famosi sposta The Couple slitta Ilary Blasi che chiude | retroscena

Couple non va più in onda di lunedì: arriva Isola dei FamosiDopo i risultati deludenti delle prime puntate, Canale 5 tenta di rilanciare The Couple – Una Vittoria per Due modificandone la collocazione nel palinsesto. Il reality condotto da Ilary Blasi, finora trasmesso il lunedì sera, sarà spostato al giovedì a partire dalla prossima settimana. Il quarto appuntamento con il programma andrà in onda l'8 maggio 2025, nel tentativo di migliorarne i risultati, anche se il problema sembra andare ben oltre il semplice giorno di trasmissione. Dopo il debutto del 7 maggio dell' Isola dei Famosi , il reality occuperà il prime time del lunedì a partire dal 5 maggio.Ascolti flop per The Couple: quando va in onda l'ultima puntataLa scelta di posticipare la messa in onda di The Couple al giovedì arriva dopo tre appuntamenti che hanno registrato ascolti in costante discesa.

The Couple non chiude (per ora): Mediaset lo sposta al giovedì sera, lunedì spazio a L’Isola dei Famosi 2025 - Nonostante gli ascolti bassi, The Couple non chiude: Mediaset lo sposta al giovedì per salvare il programma e dal 12 maggio lascia il lunedì a L'Isola dei Famosi. Buone notizie per chi sta seguendo The Couple! Nonostante gli ascolti deludenti dell'ultima puntata e le voci insistenti su una chiusura anticipata, il reality show condotto da Ilary Blasi resta in palinsesto. Mediaset ha infatti deciso di salvare il programma, ma con un importante cambiamento: niente più lunedì sera, da ora in poi lo show andrà in onda il giovedì in prima serata. 🔗movieplayer.it

Mediaset rimescola le carte, The Couple si sposta e cede il suo posto a L’Isola dei Famosi - Cambio di programmazione di The Couple, che cede il lunedì a L'Isola dei Famosi L'articolo Mediaset rimescola le carte, The Couple si sposta e cede il suo posto a L’Isola dei Famosi proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

L’Isola dei Famosi, spunta il nome del primo naufrago: l’indiscrezione - L’Isola dei Famosi, spunta dai social il primo nome di un concorrente: cosa emerge dalla nuova indiscrezione L’Isola dei Famosi sta per riaccendere i motori. Il reality show tornerà presto su Canale 5 con una nuova edizione. Chi ci sarà alla conduzione? Stando ad alcuni rumors, potrebbe esserci Veronica Gentili, e in studio in qualità di opinionista invece potrebbe ritornare Vladimir Luxuria. Nelle ultime ore l’esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato che potrebbe essere proprio la Luxuria a ritornare nel reality show come opinionista dopo la recente esperienza vissuta da conduttrice. 🔗361magazine.com

L’Isola dei Famosi conquista il lunedì sera: il cambio con The Couple - The Couple cambia giorno: Mediaset rivoluziona il palinsesto per risollevare gli ascolti: ecco quando andrà il onda la nuova edizione de L'Isola dei Famosi. 🔗comingsoon.it

Isola dei Famosi 2025 si sposta per “salvare” The Couple: le ultime manovre del palinsesto Mediaset - La nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2025 si sposta per "salvare" The Couple di Ilary Blasi: ecco le nuove strategie di Mediaset. 🔗gay.it

L’Isola dei Famosi al posto di The Couple: come cambia il palinsesto di Canale 5 - Cambio programmazione su Canale 5: a partire dalla prossima settimana andrà in onda L'Isola dei Famosi di Veronica Gentili e da metà maggio i suoi naufraghi ... 🔗fanpage.it