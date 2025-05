Isola dei Famosi non solo Adinolfi | c’è anche Dino Giarrusso

Dino Giarrusso è uno dei concorrenti della nuova edizione de "L'Isola dei Famosi" al .

Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi? Gli ultimi rumors sul cast - Roma, 29 aprile 2025 – Tutto pronto o quasi per l’edizione 2025 de ‘L’Isola dei famosi’, il reality show di Canale 5 che ripartirà ufficialmente il 7 maggio e che, per la prima volta, sarà condotto dalla ‘iena’ Veronica Gentili. In Honduras, insieme agli altri vip potrebbe esserci anche una sorpresa: Mario Adinolfi, ex deputato e fondatore del ‘Popolo della Famiglia’. Adinolfi volerà davvero sull’Isola? Secondo alcune indiscrezioni Mario Adinolfi parteciperà come concorrente alla 19esima edizione del reality show che sarà ambientata, come nelle stagioni precedenti, nell'arcipelago di Cayos ... 🔗quotidiano.net

Mario Adinolfi all'Isola dei famosi 2025? L'indiscrezione che scuote i social - L'Isola dei Famosi torna il 7 maggio con Veronica Gentili alla conduzione. Tra le anticipazioni sui concorrenti, l'ultimo rumor riguarda il noto e controverso personaggio politico. Il prossimo 7 maggio prende il via la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il terzo reality consecutivo che Mediaset manda in onda in questa stagione, dopo Il Grande Fratello e The Couple. La conduzione è affidata a Veronica Gentili e, tra i concorrenti, potrebbe esserci anche Mario Adinolfi, come anticipato da "Hit", uno pseudonimo già noto e apprezzato su TV Blog. 🔗movieplayer.it

Isola dei famosi, sbarca Dino Giarrusso. E dal M5s: "Scontro tra titani con Adinolfi..." - Alla fine ha firmato Dino Giarrusso: l'ex Le Iene già europarlamentare del Movimento 5 stelle sarà uno dei naufraghi de L'isola dei famosi 2025 in partenza mercoledì 7 maggio in prima serata su Canale 5. Segue di qualche ora l'annuncio di un altro personaggio tra politica e giornalismo, Mario Adinolfi, tanto che ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata M5S Vittoria Baldino commenta: "Dino Giarrusso all'Isola dei Famosi? In bocca al lupo, spero faccia una bella esperienza e trovi la sua strada. 🔗iltempo.it

Mario Adinolfi sbarca all’Isola dei famosi - Il reality di Canale 5 riparte il 7 maggio condotto da Veronica Gentili. Tra i concorrenti ci sarebbe l’ex politico ... 🔗msn.com

Isola dei Famosi 2025, spuntano nuovi naufraghi: tra i papabili anche Adinolfi e Spadino - I concorrenti saranno divisi in due squadre: giovani contro over 40, per una sfida generazionale che promette scintille. 🔗rds.it