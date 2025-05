Isco Antony e la prima semifinale europea del Real Betis

prima di questa stagione, mai il Real Betis aveva partecipato alle semifinali di una coppa europea. Gli andalusi, al massimo, avevano raggiunto i quarti di finale della vecchia Coppa delle Coppe (nel ’78 contro la Dinamo Mosca e nel ’98 contro il Chelsea). Per il resto, qualche comparsata agli ottavi, tra cui quella contro il Bologna nella Coppa Uefa 199798, un po’ come se quella fase rappresentasse le Colonne d’Ercole per il Betis in Europa.Il curriculum europeo del Betis, insomma, non è poi così brillante. Negli ultimi anni le eliminazioni sono state piuttosto nette, sia contro avversari più forti (Manchester United), sia contro avversari di pari livello (Eintracht), sia contro squadre più deboli (Rennes e Dinamo Zagabria). L’unica volta in cui il Betis è stato sul punto di superare gli ottavi di finale, ha coinciso con la sconfitta più dolorosa. 🔗 Ultimouomo.com - Isco, Antony e la prima semifinale europea del Real Betis di questa stagione, mai ilaveva partecipato alle semifinali di una coppa. Gli andalusi, al massimo, avevano raggiunto i quarti di finale della vecchia Coppa delle Coppe (nel ’78 contro la Dinamo Mosca e nel ’98 contro il Chelsea). Per il resto, qualche comparsata agli ottavi, tra cui quella contro il Bologna nella Coppa Uefa 199798, un po’ come se quella fase rappresentasse le Colonne d’Ercole per ilin Europa.Il curriculum europeo del, insomma, non è poi così brillante. Negli ultimi anni le eliminazioni sono state piuttosto nette, sia contro avversari più forti (Manchester United), sia contro avversari di pari livello (Eintracht), sia contro squadre più deboli (Rennes e Dinamo Zagabria). L’unica volta in cui ilè stato sul punto di superare gli ottavi di finale, ha coinciso con la sconfitta più dolorosa. 🔗 Ultimouomo.com

Approfondimenti da altre fonti

Sir Susa Vim Perugia vince la prima semifinale scudetto con Plotnytskyi protagonista - C’è ottimismo tra la tifoseria della Sir Susa Vim Perugia che sabato sera ha visto vincere la prima partita della serie di semifinale scudetto abbastanza agevolmente. I block-devils sono apparsi cinici e determinati, uno dei protagonisti della sfida è stato senza ombra di dubbio lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi che ha esternato il suo pensiero sul momento: "Siamo in semifinale, tutti vogliono vincere, e Civitanova Marche ha dimostrato di volerlo anche senza il suo capitano. 🔗lanazione.it

Arnautovic a Mediaset: «Prima della partita ci siamo detti una cosa, siamo l’Inter e andiamo a Napoli per vincere! Derby col Milan in semifinale? Vi dico questo» - di RedazioneL’attaccante dell’Inter, Marko Arnautovic, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ai Quarti di Finale di Coppa Italia contro la Lazio Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Inter Lazio, Marko Arnautovic ha parlato così commentando il successo ai Quarti di Finale di Coppa Italia. QUANTO SONO CONTENTO? – «Tanto, quanto vale per l’Inter vale anche per me. L’importante è che abbiamo vinto, prima della partita ci siamo detti che volevamo vincere e andare in semifinale. 🔗internews24.com

LIVE Olimpia Milano-Brescia, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: prima semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olimpia Milano-Brescia, prima semifinale della Coppa Italia di basket 2025! Chi prevale da questo confronto troverà la vincente di Trento-Trieste in programma questa sera, con vista sulla finale di domani pomeriggio che mette in palio il secondo trofeo stagionale. 🔗oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Isco, Antony e la prima semifinale europea del Real Betis; Diretta Betis Siviglia-Fiorentina: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni; Dalla Spagna: La coppia Isco-Antony è il pericolo numero uno per la Fiorentina, sarà dura bloccarli; Betis, Antony ai tifosi: Concentrati per fare una grande partita. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dalla magia di Isco al ritrovato Antony: i segreti del Betis dell’Ingegner Pellegrini - Il Real Betis sogna in grande: per la prima volta nella loro storia i biancoverdi hanno raggiunto la semifinale di una coppa internazionale ... 🔗gianlucadimarzio.com

La qualità di Isco e Antony, le idee di Pellegrini: tutto sul Betis, avversario viola in Conference - E per la terza stagione consecutiva raggiunge le semifinali di Conference ... il funambolico brasiliano Antony dal Manchester United, con lui anche l'ex Real Madrid Isco e il centravanti Cedric ... 🔗tuttomercatoweb.com

Eurovision 2024, ecco le pagelle della prima semifinale - Al via la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024 dalla Malmö Arena, in Svezia. In gara i rappresentanti di 15 paesi che verranno votati, oltre che dai telespettatori collegati ... 🔗msn.com