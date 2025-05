Ischia stop dei sindaci all’iter per il nuovo piano sulle vie del mare

sindaci di Capri anche quelli dell'isola d'Ischia chiedono la sospensione dell'iter di definizione del nuovo piano dei Servizi Minimi di trasporto marittimo nel golfo di Napoli. Con un comunicato congiunto i sei primi cittadini ischitani annunciano di aver chiesto alla regione lo stop del procedimento avviato per definire la piattaforma base delle corse di aliscafi e traghetti per le tre isole partenopee che dovrebbe diventare operativa a partire dal prossimo anno. Per i sindaci ischitani la richiesta "nasce dall'esigenza di garantire un percorso più trasparente e partecipato, che coinvolga attivamente i territori interessati e le categorie che operano quotidianamente nel settore". Nella nota viene sottolineato che nei giorni scorsi si sono svolti numerosi confronti tra le amministrazioni isolane e le principali associazioni di categoria, tra cui autotrasportatori, pendolari e agenzie turistiche dai quali sono emerse criticità sostanziali, che rendono necessario un ulteriore approfondimento tecnico e politico.

Stop ai punti nascita periferici. Scatta la rivolta dei sindaci: "Vince la logica dei numeri" - di Monica Raschi Avevano sperato in una riapertura dei punti nascita nelle zone montane e comunque non centralissime della regione. Una speranza, che per i sindaci, si è infranta contro le affermazioni dell’assessore regionale alla Salute, Massimo Fabi. Sicuramente tra i più amareggiati e delusi c’è Giuseppe Nanni, sindaco Alto Reno Terme: "Siamo rimasti all’impegno della Regione che, per voce del suo ex presidente Bonaccini, aveva detto che i punti nascita della regione che erano stati chiusi, il nostro di Porretta è stato il primo (nel 2014, ndr) sarebbero stati riaperti. 🔗ilrestodelcarlino.it

Fine vita, Centrodestra: “Ricorso al collegio di garanzia. Stop all’iter della legge” - “Abbiamo presentato tutti insieme, così come avevamo fatto per la pregiudiziale di costituzionalità, un ricorso al Collegio di Garanzia del Consiglio regionale toscano inerente alla legge sul fine vita approvata mercoledì scorso. A questo punto il Collegio dovrà esprimersi sull’accoglimento del ricorso e successivamente verificherà se ci sia corrispondenza tra lo Statuto regionale e la Legge. […] L'articolo Fine vita, Centrodestra: “Ricorso al collegio di garanzia. 🔗.com

Puglia, il Governo impugna la legge di Bilancio: stop alla norma anti-sindaci - Nuovo colpo per la Regione Puglia: il Consiglio dei ministri ha impugnato diverse norme della legge di Bilancio approvata il 19 dicembre scorso, ritenendole incostituzionali. Tra i sette articoli contestati, spicca il 219, che impone ai sindaci di dimettersi sei mesi prima delle elezioni regionali per candidarsi. Il governo ritiene che tale disposizione violi l'articolo 122 della Costituzione, creando una disparità tra candidati e limitando il diritto di elettorato passivo. 🔗liberoquotidiano.it

