Isaac indica la finale contro Leganés

contro il Leganés. La principale novità della mattina è stata il ritorno al gruppo di Isaac Romero Dopo un paio di giorni di lavoro da solo. Tutto indica che l’attaccante Lebrijano può giocare questa domenica se il suo allenatore lo considera, Joaquín Caparrósquesto in questo modo recupera un altro pezzo per il tuo attacco. Da parte sua, Djibril Sow È stato di nuovo esercitato a causa del suo disagio nel tendine di Achille. Secondo il club, si prevede che domani venerdì si riunirà con il resto dei suoi compagni di squadra, sebbene sia in attesa di evoluzione. 🔗 2025-05-01 13:09:00 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca:Questo giovedì il Siviglia Ha completato il suo quarto giorno settimanale sull’erba della José Ramón Cisneros Palacios Sports City, nella sua preparazione del seguente impegno in campionato che detiene un duello trascendentaleil. La principale novità della mattina è stata il ritorno al gruppo diRomero Dopo un paio di giorni di lavoro da solo. Tuttoche l’attaccante Lebrijano può giocare questa domenica se il suo allenatore lo considera, Joaquín Caparrósquesto in questo modo recupera un altro pezzo per il tuo attacco. Da parte sua, Djibril Sow È stato di nuovo esercitato a causa del suo disagio nel tendine di Achille. Secondo il club, si prevede che domani venerdì si riunirà con il resto dei suoi compagni di squadra, sebbene sia in attesa di evoluzione. 🔗 Justcalcio.com

Su questo argomento da altre fonti

Buffon: "Dopo la finale di Berlino piangemmo abbracciati". Su Ronaldo e la sfuriata contro l'arbitro Oliver... - Gigi Buffon è intervenuto alle Officine Grandi Riparazioni di Torino per presentare il suo libro: `Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi`. Durante... 🔗calciomercato.com

Unitas Sciacca, quarti di finale Coppa Italia: pari in dieci contro il Barletta - La qualificazione alle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza si deciderà a Barletta nella partita di ritorno: ieri pomeriggio lo Sciacca ha pareggiato 1-1 al Gurrera contro i biancorossi. Una gara giocata con grinta e determinazione dagli uomini di Galfano, bravi a crederci sino alla fine e ad... 🔗agrigentonotizie.it

Napoli decimato contro l’Empoli: titolare KO, finale stagione a rischio - Al Maradona mancheranno almeno tre titolari: Napoli decimato contro l’Empoli, nuovo infortunio e finale stagione a rischio Brutte notizie in casa Napoli a pochi giorni dalla gara delicata in casa contro l’Empoli. Antonio Conte perde ancora pezzi dopo la sfida di Bologna, terminata in pareggio. Tegola per il Napoli di Conte (LaPresse) – Calciomercato.itInfatti, oltre ad Anguissa e Di Lorenzo squalificati per un turno a causa della somma di ammonizioni, sarà assente in Napoli-Empoli anche Alessandro Buongiorno. 🔗calciomercato.it

Se ne parla anche su altri siti

American Primeval: i destini di Isaac e Sara nel finale spiegati dai protagonisti. 🔗Ne parlano su altre fonti