Iran-Usa rinviati i nuovi colloqui sul nucleare | erano in programma a Roma il 3 maggio

Il quarto round di colloqui Usa-Iran sul nucleare, che si sarebbe dovuto tenere a Roma sabato 3 maggio, «è stato rinviato per motivi logistici a data da destinarsi». Lo ha reso noto su X Badr Albusaidi, ministro degli Esteri dell'Oman, mediatore dei negoziati, aggiungendo che «le nuove date saranno annunciate quando concordate».

