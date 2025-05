Ipotesi basisti in azienda Si indaga sugli altri colpi e sui ladri a piede libero

Il 2024 sarà ricordato come l'anno nero per il distretto orafo aretino. Una lunga serie di furti ha colpito duramente imprese e artigiani del settore, seminando panico e tensione tra gli imprenditori e mettendo a dura prova le forze dell'ordine. In totale sono ben 26 i colpi registrati nel distretto orafo. A raccontare lo scenario è stato ieri, in conferenza stampa, Davide Comito, dirigente della Squadra Mobile di Arezzo: "Sul territorio ci sono più bande, la rumena è quella che ha messo a segno gran parte dei furti". L'attività investigativa, tuttora in corso, ha portato all'arresto di alcuni membri di quella che viene considerata la principale responsabile della lunga scia di assalti: una banda rumena. Secondo quanto emerso, i ladri agivano di notte, forzando gli ingressi e fuggendo nei campi circostanti per eludere i controlli, utilizzando veicoli di appoggio e basi logistiche situate fuori provincia.

