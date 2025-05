Io il Ferrari delle 2 ruote e l’università della strada

Laurea ad honorem in Ingegneria all'uomo simbolo della bicicletta, Ernesto Colnago: "A 93 anni è una cosa incredibile."

"Il problema sono io. Hamilton invece...": Leclerc sgancia il siluro dopo le qualifiche, terremoto-Ferrari - Charles Leclerc forse comincia già a sentire il peso del confronto con Lewis Hamilton. Al Gp di Cina partirà sesto sulla griglia di partenza e subito dopo le qualifiche e subito dopo la spirnt race si è lasciata sfuggire una frase terremoto: "Il problema sono io". Cosa voleva dire? Si chiedono in tanti. Ecco le sue parole: "Sono stato conservativo all'inizio, ma non avevo passo, specie nella prima parte. 🔗liberoquotidiano.it

L’ex Berger avverte Hamilton sulle difficoltà che si incontrano in Ferrari: “Io non ci sono riuscito ai miei tempi” - Il mito che circonda la Ferrari può trasformarsi in un boomerang. L’ex pilota austriaco Gerhard Berger, oggi 65enne, avverte Lewis Hamilton sulle difficoltà che potrà incontrare correndo per la Scuderia di Maranello. “Il successo con la Ferrari è due volte più difficile che con qualsiasi altro team”, ha detto alla dpa, l’agenzia di stampa tedesca, a pochi giorni dal via della stagione di Formula 1 2025 con il Gran Premio d’Australia. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ferrari, festa rossa a Milano. Hamilton: “Io e Leclerc lotteremo per il Mondiale” - (Adnkronos) – La Ferrari infiamma Milano e accende i motori per il Mondiale di Formula 1, al via tra 10 giorni con il Gp d'Australia. La rossa si presenta con Lewis Hamilton e Charles Leclerc, travolti dall'entusiasmo nell'evento di piazza Castello. "Ciao Milano. Sono felice di essere qui, è un grande onore. È il primo […] L'articolo Ferrari, festa rossa a Milano. Hamilton: “Io e Leclerc lotteremo per il Mondiale” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

