Inzaghi Inter con il Barcellona il tecnico raggiunge un primato storico! Il dato

Inzaghi Inter, con il Barcellona il tecnico raggiunge un primato storico! Il dato sul Demone nerazzurroSimone Inzaghi raggiunge un nuovo traguardo importante nel suo percorso da allenatore dell’Inter: la spettacolare sfida terminata 3-3 contro il Barcellona segna infatti la sua 50ª presenza in panchina in Champions League. Con questo risultato, l’allenatore nerazzurro diventa il settimo tecnico italiano a tagliare questo prestigioso traguardo nella storia della massima competizione europea per club. Un dato significativo, come sottolineato da Opta, che conferma il primato dell’Italia per numero di allenatori capaci di raggiungere le 50 panchine in Champions: nessun’altra nazione ha fatto meglio.7 – 50ª panchina in Champions League per Simone Inzaghi, che diventa così il 7° allenatore italiano ?? a raggiungere questo traguardo: record per una singola nazione. 🔗 Internews24.com - Inzaghi Inter, con il Barcellona il tecnico raggiunge un primato storico! Il dato , con ililun! Ilsul Demone nerazzurroSimoneun nuovo traguardo importante nel suo percorso da allenatore dell’: la spettacolare sfida terminata 3-3 contro ilsegna infatti la sua 50ª presenza in panchina in Champions League. Con questo risultato, l’allenatore nerazzurro diventa il settimoitaliano a tagliare questo prestigioso traguardo nella storia della massima competizione europea per club. Unsignificativo, come sottolineato da Opta, che conferma ildell’Italia per numero di allenatori capaci dire le 50 panchine in Champions: nessun’altra nazione ha fatto meglio.7 – 50ª panchina in Champions League per Simone, che diventa così il 7° allenatore italiano ?? are questo traguardo: record per una singola nazione. 🔗 Internews24.com

Su altri siti se ne discute

Conferenza stampa Inzaghi pre Barcellona Inter LIVE: le parole del tecnico - di Giuseppe ColicchiaConferenza stampa Inzaghi pre Barcellona Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League La conferenza stampa di Simone Inzaghi, queste le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia di Barcellona Inter, sfida valevole per la semifinale d’andata di Champions League. La conferenza avrà inizio alle ore 19.15, noi di InterNews24 la seguiremo live. 🔗internews24.com

Conferenza stampa Inzaghi pre Barcellona Inter: ecco quando parlerà il tecnico nerazzurro - di RedazioneConferenza stampa Inzaghi pre Barcellona Inter: ecco quando parlerà il tecnico nerazzurro in vista della sfida di Champions League La UEFA ha comunicato gli orari delle attività in vista della semifinale d’andata di Champions League tra Barcellona e Inter, prevista per mercoledì 30 aprile. Il programma avrà inizio il giorno precedente, con l’allenamento del Barcellona, che si terrà alle 11 presso la ‘Ciutat Esportiva Joan Gamper’. 🔗internews24.com

Conferenza stampa Inzaghi pre Barcellona Inter: ecco quando parlerà il tecnico - di RedazioneConferenza stampa Inzaghi pre Barcellona Inter: ecco quando parlerà il tecnico in vista della semifinale d’andata di Champions League Simone Inzaghi si presenterà in conferenza stampa per presentare la gara tra il Barcellona e la sua Inter, sfida valevole per la semifinale d’andata di Champions League. Attraverso un comunicato ufficiale, il club nerazzurro ha annunciato quelle che saranno le attività alla vigilia, nella giornata di domani. 🔗internews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Guardiola esalta l'Inter: Squadra incredibile, Inzaghi tecnico straordinario; Guardiola: Inter incredibile come il Barcellona, Inzaghi grandissimo allenatore; Champions League, Inter contro Barcellona per un posto in finale | Alla fine pareggio 3-3; Inzaghi: Non vedevo uno come Yamal da 9 anni. Lautaro? Difficilissimo averlo al ritorno. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Inzaghi sul pareggio dell’Inter a Barcellona: “Abbiamo giocato contro la squadra più bella e tecnica del mondo” - Simone Inzaghi ha condiviso le sue impressioni dopo il pareggio per 3-3 dell’Inter contro il Barcellona nell’andata della semifinale di Champions League. 🔗corrieredellosport.it

Il piano di Simone Inzaghi e dell'Inter per limitare Yamal a San Siro e battere il Barcellona - A prescindere da qualsiasi piano gara voglia presentare il tecnico italiano, la priorità resta far arrivare meno palloni possibile al talento 17enne ... 🔗corriere.it

Guardiola: "Grazie a Barcellona-Inter, gli stadi non saranno mai vuoti. Inzaghi? Incredibile" - Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro una delle squadr più in forma ... 🔗msn.com