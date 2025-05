Inzaghi in mixed zone dopo Barcellona Inter | Devo solo dire grazie a tutto il mondo nerazzurro i tifosi hanno fatto qualcosa di speciale dopo la Roma La finale sarà martedì a San Siro!

Inzaghi in mixed zone dopo Barcellona Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri dopo il pareggio ottenuto nella semifinale d’andata di ChampionsIntervenuto in zona mista al termine di Barcellona Inter, Simone Inzaghi ha commentato così il pareggio ottenuto dai nerazzurri nella semifinale d’andata di Champions League.DOVE ABBIAMO TROVATO LE RISORSE? – «Bisognerebbe chiederlo ai ragazzi, sono stati bravissimi. hanno avuto un grandissimo cuore, tecnica, tutte caratteristiche che ci vogliono in semifinale di Champions per gare di questo tipo. Penso siano i più offensivi e belli al mondo loro al momento».LA SOFFERENZA E LA CARICA DEI tifosi PER IL RITORNO – «Primo tempo abbiamo sofferto l’ultima mezz’ora, uno come Yamal nasce ogni 50 anni, mi ha impressionato, come mi hanno impressionato i miei visto che veniamo da un tour de force con tante defezioni. 🔗 Internews24.com - Inzaghi in mixed zone dopo Barcellona Inter: «Devo solo dire grazie a tutto il mondo nerazzurro, i tifosi hanno fatto qualcosa di speciale dopo la Roma. La finale sarà martedì a San Siro!» in: le parole del tecnico dei nerazzurriil pareggio ottenuto nella semid’andata di Championsvenuto in zona mista al termine di, Simoneha commentato così il pareggio ottenuto dai nerazzurri nella semid’andata di Champions League.DOVE ABBIAMO TROVATO LE RISORSE? – «Bisognerebbe chiederlo ai ragazzi, sono stati bravissimi.avuto un grandissimo cuore, tecnica, tutte caratteristiche che ci vogliono in semidi Champions per gare di questo tipo. Penso siano i più offensivi e belli alloro al momento».LA SOFFERENZA E LA CARICA DEIPER IL RITORNO – «Primo tempo abbiamo sofferto l’ultima mezz’ora, uno come Yamal nasce ogni 50 anni, mi ha impressionato, come miimpressionato i miei visto che veniamo da un tour de force con tante defezioni. 🔗 Internews24.com

