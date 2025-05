Inzaghi | Finale a San Siro non a Monaco! Lautaro Martinez spremuto

Inzaghi commenta il pari dell'Inter a Barcellona per 3-3, focalizzandosi poi sul ritorno a San Siro. Al contempo risponde sulle condizioni di Lautaro Martinez.GRANDE PRESTAZIONE – Simone Inzaghi contento per la prova dell'Inter a Barcellona: «Sono stati bravissimi, hanno avuto grandissimo cuore e tecnica, tutte componenti che ci vogliono in una semiFinale di Champions League contro la squadra più forte al mondo. Nel primo tempo abbiamo sofferto un po' nell'ultima mezz'ora, un talento come Yamal nasce ogni 50 anni. Mi ha impressionato come i miei ragazzi. Alcuni giocatori sono per noi determinanti, ci sono mancati ma stasera hanno dato tutto».RITORNO – Poi Inzaghi si focalizza sul match del 6 a San Siro: «La Finale non è a Monaco ma a San Siro, se la meritano i nostri tifosi che hanno già preso 75 mila biglietti.

