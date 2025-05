Inzaghi e Calhanoglu squalificati salteranno Inter-Verona | il motivo

Inter-Verona conterà due assenze importanti: quelle degli squalificati Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu. Ecco il motivo del provvedimento ai danni dei due nerazzurri.GRAVI ASSENZE – Arriva una notizia tutt’altro che positiva per il club nerazzurro, che potrebbe rovinare il clima di festa dopo l’ottimo risultato conquistato a Barcellona nella semifinale d’andata di Champions League. La spiacevole novità riguarda Inter-Verona, prossima sfida di campionato in programma sabato alle ore 20.45 a San Siro. Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu sono squalificati e, dunque, non saranno a disposizione per il match. L’allenatore nerazzurro dovrà seguire i suoi uomini dall’altro della tribuna, come accaduto in occasione della trasferta di Parma. Mentre il centrocampista turco dovrà lasciare il suo posto da titolare in cabina di ragia al suo vice Kristjan Asllani. 🔗 Inter-news.it - Inzaghi e Calhanoglu squalificati, salteranno Inter-Verona: il motivo conterà due assenze importanti: quelle degliSimonee Hakan. Ecco ildel provvedimento ai danni dei due nerazzurri.GRAVI ASSENZE – Arriva una notizia tutt’altro che positiva per il club nerazzurro, che potrebbe rovinare il clima di festa dopo l’ottimo risultato conquistato a Barcellona nella semifinale d’andata di Champions League. La spiacevole novità riguarda, prossima sfida di campionato in programma sabato alle ore 20.45 a San Siro. Simonee Hakansonoe, dunque, non saranno a disposizione per il match. L’allenatore nerazzurro dovrà seguire i suoi uomini dall’altro della tribuna, come accaduto in occasione della trasferta di Parma. Mentre il centrocampista turco dovrà lasciare il suo posto da titolare in cabina di ragia al suo vice Kristjan Asllani. 🔗 Inter-news.it

Cosa riportano altre fonti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

