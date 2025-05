Inzaghi a Inter TV | Partita di cuore contro la squadra al momento più bella e tecnica al mondo Arriveremo domani all’alba e andremo subito in ritiro

Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match pareggiato contro il Barcellona in Champions LeagueIntervenuto nel corso del postPartita di Barcellona Inter, semifinale d'andata di Champions League terminata sul 3 a 3, l'allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Inter TV.L'ANALISI SUL MATCH – «Abbiamo fatto la Partita che dovevamo fare, con grande cuore. C'è del rammarico per i due gol di vantaggio e il gol annullato a Mkhitaryan. Un pizzico di rammarico c'è, ma abbiamo giocato contro la squadra al momento più bella e tecnica al mondo. Abbiamo preso il terzo gol in una situazione in cui dovevamo essere più attenti, va però fatto un plauso a questi ragazzi perché sono strepitosi».

Inzaghi a Inter Tv: «Siamo rimasti in partita, i ragazzi hanno dato tutto! E su Correa e Thuram…» Le parole del tecnico nerazzurro Intervistato dai microfoni di Inter Tv, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato cosi nel post gara della sfida contro il Milan. Le sue parole: SUL MATCH- «Siamo sempre rimasti in partita in modo determinato, abbiamo meritato un risultato positivo contro un'ottima squadra con grandi qualità individuali.

Inzaghi a Inter Tv: «Vogliamo fare una partita da grande squadra! Barcellona? Sono una squadra d'attacco…» Le parole del mister Cosi Inzaghi ai microfoni di Inter Tv alla vigilia di Barcellona Inter, semifinale d'andata di Champions League: LE PAROLE- «Veniamo da una brutta settimana che abbiamo analizzato. Sappiamo che dovevamo fare meglio però arriviamo a questa partita cercando di giocare nel migliore dei modi contro, probabilmente, la squadra in questo momento più bella che c'è in Europa.

Inzaghi svela cos'ha fatto l'Inter durante Bologna-Napoli: tutti davanti alla TV ma per vedere altro - Simone Inzaghi ha svelato cos'ha fatto l'Inter durante Bologna-Napoli di lunedì sera: nerazzurri tutti davanti alla TV, ma non per guardare la partita.

