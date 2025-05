Investimento mortale sui binari a Imperia linea ferroviaria interrotta

Imperia - Un uomo è morto travolto da un treno vicino alla stazione di Imperia. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. La linea ferroviaria è al momento interrotta in . 🔗 Ilsecoloxix.it - Investimento mortale sui binari a Imperia, linea ferroviaria interrotta - Un uomo è morto travolto da un treno vicino alla stazione di. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Laè al momentoin . 🔗 Ilsecoloxix.it

Tragico investimento mortale, l’ennesimo di questo 2025, che costa la vita ad una donna di 56 anni, investita da un 20enne all’alba. Il drammatico scontro via Ardeatina a Roma - Drammatico incidente alle prime luci dell’alba Un altro incidente mortale si è verificato questa mattina sulle strade della Capitale. Una donna di 56 anni, di origine romena, è stata investita e uccisa mentre attraversava via Ardeatina, all’altezza del km 10.500. La tragedia è avvenuta intorno alle 6:30 di lunedì 17 marzo, in un tratto di strada che purtroppo ha già visto in passato incidenti simili. 🔗dayitalianews.com

Roma: investimento mortale del 10 gennaio al Collatino, arrestato 30enne - Il 30enne italiano che il 10 gennaio ha investito e ucciso una donna in via Andriulli al Collatino di Roma, e’ stato arrestato su disposizione del Gip del tribunale di Roma. Al termine delle indagini condotte dalla polizia locale di Roma Capitale, VII Gruppo Tuscolano, coordinate dalla procura della repubblica presso il tribunale di Roma, e’ stata data esecuzione al provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari, Roberta Conforti, per l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di M. 🔗romadailynews.it

Investimento mortale, circolazione sospesa sulla Milano-Venezia - La circolazione ferroviaria questa mattina è rimasta sospesa per circa due ore per l'investimento mortale di un giovane alla stazione di Vicenza, intorno alle 10. Ancora da accertare le cause dell'incidente. La tragedia ha bloccato fino alle 12 il traffico ferroviario da Milano a Venezia, con... 🔗veneziatoday.it

