Investe 7 bambini che tornavano da scuola | Ero stufo di tutto ha dichiarato L’uomo è stato arrestato succede in Giappone

stato arrestato a Osaka con l'accusa di tentato omicidio dopo aver investito sette bambini delle scuole elementari che stavano tornando a casa. L'articolo Investe 7 bambini che tornavano da scuola: “Ero stufo di tutto”, ha dichiarato. L’uomo è stato arrestato, succede in Giappone . 🔗 Il 28 aprile 2025, un uomo di 28 anni èarrea Osaka con l'accusa di tentato omicidio dopo aver investito settedelle scuole elementari che stavano tornando a casa. L'articolocheda: “Erodi”, haarrein. 🔗 Orizzontescuola.it

Marano, pirata della strada investe due bambini di 11 anni e scappa - Due ragazzi di 11 anni sono rimasti feriti in un grave incidente stradale avvenuto questa mattina in via Del Mare, la strada che collega Marano alla zona collinare di Napoli. A riportare la notizia è Il Mattino. L’episodio si è verificato intorno alle 12:00, mentre i due giovani stavano camminando sul marciapiede in direzione Marano. […] L'articolo Marano, pirata della strada investe due bambini di 11 anni e scappa sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

