Invecchiamento popolazione attiva | quasi un lavoratore su due ha più di 50 anni

L'invecchiamento della forza lavoro italiana è un fenomeno sempre più evidente. Se nel 2004 i lavoratori over 50 erano poco più del 20% del totale, oggi rappresentano quasi il 40%. Una tendenza che si inserisce nel più ampio contesto europeo, ma che in Italia assume contorni particolarmente critici per via dell'aumento delle spese previdenziali.

L’invecchiamento della popolazione: le nuove sfide per le città italiane - Negli ultimi decenni, il progressivo invecchiamento della popolazione italiana ha rappresentato un fenomeno di crescente rilevanza, con implicazioni che si estendono ben oltre il settore sanitario; la qualità della vita nelle città è sempre più condizionata dall’esigenza di adattare spazi, servizi e infrastrutture alle necessità di una fascia di cittadini in costante aumento. Molti comuni italiani stanno già investendo in progetti di riqualificazione, ma la strada da percorrere è ancora lunga e irta di ostacoli burocratici e finanziari. 🔗laprimapagina.it

Calo le nascite e la popolazione invecchia: solo il 10,6% degli over 65 è laureato. Impatto dell’invecchiamento della popolazione sull’istruzione e mondo del lavoro: over - La transizione demografica in corso in Italia sta determinando significative trasformazioni nella struttura della popolazione, con implicazioni rilevanti sul piano economico e sociale. L'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) ha fornito un'analisi dettagliata di questi fenomeni nell'ambito di un'audizione parlamentare, evidenziando come il declino demografico e l'invecchiamento della popolazione incidano su vari aspetti della società italiana, tra cui il mercato del lavoro, il sistema previdenziale e la domanda di servizi pubblici. 🔗orizzontescuola.it

Bankitalia: con l’invecchiamento della popolazione meno lavoratori, crescita in calo e boom delle spese per il welfare - Il calo demografico e l’invecchiamento della popolazione italiana di questo passo sconvolgeranno il mercato del lavoro e affosseranno il pil. Il vicecapo del dipartimento Economia e Statistica della Banca d’Italia, Andrea Brandolini, in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali della transizione demografica ha detto che “nei prossimi venticinque anni, se i tassi di occupazione, gli orari di lavoro e la produttività oraria rimanessero immutati sui livelli attuali, il calo della popolazione in età da lavoro implicherebbe una diminuzione ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Longevità e invecchiamento: predire il futuro tra nuove scoperte e false speranze (di eterna giovinezza) - Nuovi orologi biologici chiamati «proteomici d'organo» potrebbero predire con una notevole precisione l'esordio di malattie per i singoli individui, in modo da riuscire a intervenire per allungare la ... 🔗msn.com

Bankitalia: con l’invecchiamento della popolazione meno lavoratori, crescita in calo e boom delle spese per il welfare - Il vicecapo del dipartimento Economia e Statistica Andrea Brandolini: "Nei prossimi venticinque anni, se i tassi di occupazione, gli orari di lavoro e la produttività oraria rimanessero immutati sui l ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Capitanata sempre meno giovane: nascite ai minimi storici, over 65 in aumento e oltre 200 centenari - Dall'inizio del nuovo millennio la popolazione è invecchiata di 7 anni. Crescono gli over 65 e i centenari (oltre 200 in Capitanata). Il calo delle nascite e l'emigrazione incide sulla presenza di und ... 🔗foggiatoday.it