Intitolare una via o una piazza a Sergio Ramelli la richiesta di Fratelli d' Italia e Lega Giovani FOTO

Fratelli d'Italia che la Lega Giovani avanzano la richiesta di intitolazione di una via o una piazza a Sergio Ramelli. Lunedì 28 aprile, nei pressi del monumento ai martiri Dalmati Giuliani a Pescara, si è tenuta una commemorazione in memoria di Sergio Ramelli, alla vigilia del.

Il prof jazzista Sergio Orlandi pestato da uno studente per un rimprovero in classe. I cazzotti in piazza: «Ora non siamo più a scuola» - Lo hanno picchiato in due per vendicarsi del rimprovero ricevuto a scuola. E ora Sergio Orlandi ammette di avere ancora un po’ di paura in vista del ritorno al lavoro. Soprattutto con il rischio di ritrovarsi ancora una volta davanti a quello studente di 14 anni che lo ha aggredito assieme a un suo amico più grande. Orlandi, 60 anni, insegna musica in una scuola media di Inzago, nell’hinterland a Est di Milano. 🔗open.online

A Cinisello Balsamo la cerimonia di intitolazione di una piazza a Sergio Ramelli - Domani, 29 aprile, si svolgerà la cerimonia di svelamento della targa di intitolazione della piazza in via Frova a Cinisello Balsamo a Sergio Ramelli. L'evento è fissato per le 17.30, in occasione del 50esimo anniversario della morto del giovane studente milanese ucciso a Milano. Alla... 🔗milanotoday.it

«Io, prof picchiato da un alunno di 14 anni per un rimprovero: agguato in piazza a mezzanotte”. Lo choc di Sergio Orlandi: l’avevo solo fatto uscire dall’aula - Inzago (Milano), 8 marzo 2025 – Un rimprovero in aula e le minacce verbali. Molte settimane dopo, la terribile aggressione nella piazza del paese: pugni e colpi al professore da un suo alunno quattordicenne e da un amico. Il fatto si è verificato a Inzago la scorsa settimana. L'insegnante è riuscito a sfuggire alla furia degli aggressori, si è allontanato in auto ed è stato medicato in ospedale per una frattura a naso e mascella, con venti giorni di prognosi. 🔗ilgiorno.it

"Una via intitolata a Ramelli". Critiche da minoranze e Anpi - Mozione di Fd’I a 50 anni dall’uccisione del militante del Fronte della Gioventù. Il Pd: "Rigettata la proposta di ricordare tutte le vittime degli anni di piombo". 🔗msn.com

Santanchè, intitolare una via di Milano a Ramelli sarebbe giusto - Intitolare una via o una piazza di Milano a Sergio Ramelli, giovane del Fronte della gioventù ucciso 50 anni fa, "sarebbe una cosa buona e giusta perché sarebbe un superamento dell'odio" e vorrebbe di ... 🔗msn.com

Sergio Ramelli, la mozione di FdI: “Intitolargli una via di Milano entro il 2025, importante per la memoria della città” - Lo annuncia il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, Riccardo Truppo. Una iniziativa che vuole seguire quella di altri comuni, come Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo ... 🔗msn.com